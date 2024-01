Obo­isten von Haus Mar­teau: Kon­zert der Spitzenklasse

Zusam­men mit der renom­mier­ten Dozen­tin Cla­ra Dent-Bogá­nyi kom­men in der Rei­he Haus Mar­teau auf Rei­sen ange­hen­de Top-Obo­istin­nen und ‑obo­isten nach Forch­heim. In St. Gere­on prä­sen­tiert die Pro­fes­so­rin der Musik­hoch­schu­le Nürn­berg am Diens­tag, 30. Janu­ar 2024 ihren Mei­ster­kurs aus der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks, Haus Marteau.

Nach der inten­si­ven Arbeits­wo­che in der Künst­ler­vil­la in Lich­ten­berg (Lkr. Hof) laden die jun­gen Obo­istin­nen und Obo­isten aus Tsche­chi­en, Deutsch­land, Eng­land, Ita­li­en und Chi­na zu einem Kon­zert der Spit­zen­klas­se nach Forch­heim ein.

„Haus Mar­teau auf Rei­sen-Kon­zer­te spie­geln das hohe künst­le­ri­sche Niveau der musi­ka­li­schen Arbeit in der Künst­ler­vil­la – ich ken­ne nie­man­den, der nicht ver­blüfft ist von der gro­ßen Vir­tuo­si­tät unse­rer Kurs­teil­neh­men­den“, erläu­tert Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Prof. Cla­ra Dent-Bogá­nyi ist seit vie­len Jah­ren erfolg­reich – als Soli­stin, Dozen­tin und Solo-Obo­istin. Sie ist Preis­trä­ge­rin bei zahl­rei­chen inter­na­tio­na­len Wett­be­wer­ben, wie beim ARD-Wett­be­werb in Mün­chen und beim Genfer-Wettbewerb.

Ihre Stu­den­tin­nen und Stu­den­ten sind inter­na­tio­nal bei Wett­be­wer­ben erfolg­reich und vie­le aus ihrer Eli­te­schmie­de spie­len längst selbst in deut­schen und aus­län­di­schen Orche­stern. Das Obo­en­kon­zert am Diens­tag, 30. Janu­ar beginnt um 19 Uhr 30 in St. Gere­on in Forchheim.

Info Haus Mar­teau: Haus Mar­teau ist eine in Euro­pa ein­zig­ar­ti­ge musi­ka­li­sche Bil­dungs­stät­te. Der Unter­richt in den Mei­ster­kur­sen fin­det in der Künst­ler­vil­la des sei­ner­zeit welt­be­rühm­ten Vio­lin­vir­tuo­sen Hen­ri Mar­teau in Lich­ten­berg (Lkr. Hof) statt. Wo sich euro­päi­sche Künst­ler­per­sön­lich­kei­ten tra­fen, wo Hen­ri Mar­teau sei­ne begab­te­sten Schü­ler lehr­te, lädt die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks Ober­fran­ken jun­ge Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus aller Welt zum Aus­tausch und zu kon­zen­trier­tem Arbei­ten ein. In der Rei­he Haus Mar­teau auf Rei­sen gastie­ren die­se Mei­ster­kur­se an ver­schie­de­nen Orten in ganz Oberfranken.

www​.haus​-mar​teau​.de

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit dem Mei­ster­kurs für Oboe von Cla­ra Dent-Bogányi

Diens­tag, 30. Janu­ar 2024 um 19:30 Uhr in St. Gere­on, Am Strecker­platz 3, 91301 Forch­heim – Ein­tritts­kar­ten zu 15, ermä­ßigt 12 Euro in der Buch­hand­lung ’s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­stra­ße 1, 91301 Forch­heim, Tele­fon: 09191 670567

Wei­te­re Infos und täg­li­che News fin­den Sie auch auf den Social-Media-Kanä­len des Bezirks Ober­fran­ken bei Face­book, Insta­gram und YouTube.