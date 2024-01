Moder­ne Ästhe­tik trifft tra­di­tio­nel­le Elemente

Gro­ße Ehre für den Land­kreis Bay­reuth und das Team der Mar­ke­ting­agen­tur GMK: Das Land­kreis-Maga­zin „rund­um“ ist in Frank­furt am Main mit dem inter­na­tio­nal renom­mier­ten Ger­man Design Award (GDA) in der Kate­go­rie „Excel­lent Com­mu­ni­ca­ti­ons Design – Edi­to­ri­al“ aus­ge­zeich­net wor­den. GMK-Chef Jörg Lich­ten­eg­ger, Caro­lin Knau­er-Lich­ten­eg­ger (GMK Finan­zen & Human Resour­ces) sowie die Land­kreis-Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen Jana-Lisa Mönch und Han­nes Hut­tin­ger nah­men den Preis am Frei­tag auf dem Frank­fur­ter Mes­se­ge­län­de entgegen.

„‚rund­um‘ berich­tet über alles, was die Regi­on aus­macht, ver­packt in ein sym­pa­thisch jung und frisch wir­ken­des Design, das moder­ne Ästhe­tik mit tra­di­tio­nel­len Ele­men­ten zu einem zeit­ge­mä­ßen Gan­zen ver­eint“, heißt es in der offi­zi­el­len Begrün­dung der GDA-Fachjury.

Wie lebt es sich im Land­kreis Bay­reuth? Wel­che gehei­men Ecken gibt es zu ent­decken? War­um ist es ein abso­lu­tes Muss, min­de­stens ein­mal im Leben das Fich­tel­ge­bir­ge oder die Frän­ki­sche Schweiz besucht zu haben? Und wie­so könn­te der Land­kreis Bay­reuth zur per­fek­ten Hei­mat für Grün­de­rin­nen und Grün­der wer­den? „rund­um“ lie­fert Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen. Das 2022 ein­ge­führ­te Land­kreis-Maga­zin erscheint im Mai Sei­te 2 von 2 2024 in der 3. Aus­ga­be und hat zum Ziel, den Land­kreis Bay­reuth als ein­zig­ar­ti­ge Erlebnis‑, Wirt­schafts- und Genuss­re­gi­on darzustellen.

Dass es bereits jetzt mit der Aus­zeich­nung klappt, erfüllt Land­rat Flo­ri­an Wie­demann mit viel Stolz: „Wir haben das Glück, in einem wun­der­schö­nen Land­kreis leben zu dür­fen. Die­se Schön­heit möch­ten wir unse­ren Lese­rin­nen und Lesern natür­lich nicht vor­ent­hal­ten. Der Land­kreis Bay­reuth bie­tet so vie­le tol­le Geschich­ten, so vie­le wun­der­vol­le Orte, so vie­le außer­ge­wöhn­li­che Per­sön­lich­kei­ten mit star­ken Ideen – da ist es uns eine gro­ße Freu­de, all das in hand­li­cher Form der Öffent­lich­keit zu prä­sen­tie­ren. Und noch mehr freut es uns, dass die Fach­ju­ry unse­re Lei­den­schaft, die wir für unser Maga­zin hegen, am Ende auch mit die­sem Preis belohnt.“

Auch GMK-Chef Jörg Lich­ten­eg­ger freut sich über den Award: „Unse­re Hei­mat als attrak­ti­ven Wirt­schafts­stand­ort und fami­li­en­freund­li­chen Lebens­raum mit Zukunft in einem Image-Maga­zin zu prä­sen­tie­ren und damit vie­le Men­schen zu errei­chen, ist für uns eine Ehre und eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Der Award 2024 ist eine Bestä­ti­gung der aus­ge­zeich­ne­ten Qua­li­tät unse­rer Arbeit in den Berei­chen Edi­to­ri­al-Design, Mar­ken­füh­rung, Web-Design und Online­kom­mu­ni­ka­ti­on. Er gehört aus­drück­lich mei­nem gesam­ten Team – und auch dem des Land­rats­am­tes Bayreuth.“

Renom­mier­te Aus­zeich­nung für ein­zig­ar­ti­ge Gestaltungstrends

Der Ger­man Design Award ist der inter­na­tio­na­le Pre­mi­um­preis des Rates für Form­ge­bung – eines der welt­weit füh­ren­den Kom­pe­tenz­zen­tren für Kom­mu­ni­ka­ti­on und Wis­sens­trans­fer im Bereich Design, Mar­ke und Inno­va­ti­on. Jähr­lich wer­den hoch­ka­rä­ti­ge Ein­rei­chun­gen aus dem Pro­dukt- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­de­sign prä­miert, die weg­wei­send in der inter­na­tio­na­len Design-Land­schaft sind.