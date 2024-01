Die Arbeits­ge­mein­schaft Christ­li­cher Kir­chen (ACK) in Bay­reuth lädt herz­lich ein zum Öku­me­ni­schen Got­tes­dienst zum Abschluss der Gebets­wo­che für die Ein­heit der Chri­sten am 28. Janu­ar 2024 um 17.00 Uhr in die Katho­li­schen Kir­che St. Hed­wig in Bay­reuth. Es wer­den ver­schie­de­ne christ­li­che Tra­di­tio­nen aus dem dies­jäh­ri­gen Part­ner­land Bur­ki­na Faso auf­ge­grif­fen. Die öku­me­ni­sche Lit­ur­gie gestal­ten Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter von ver­schie­de­nen Bay­reu­ther Gemein­den, dar­un­ter die römisch-katho­li­sche Gemein­de St. Hed­wig, die Alt­ka­tho­li­sche Gemein­de, die Bap­ti­sten­ge­mein­de und die evan­ge­lisch-luthe­ri­schen Kir­chen­ge­mein­den St. Geor­gen und Stadt­kir­che. Es pre­di­gen Pastor Kar­sten Weinand und Joa­chim Schind­ler von der Evan­ge­lisch Frei­kirch­li­chen Gemein­de (Bap­ti­sten). Im Anschluss an den Got­tes­dienst lädt die Gemein­de St. Hed­wig zu einem klei­nen Imbiss in den Pfarr­saal ein.