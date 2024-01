Der BBC Bay­reuth freut sich, die Ver­pflich­tung von Bes­nik Bek­te­shi bekannt zu geben. Der Deutsch-Koso­va­re begann sei­ne Bas­ket­ball­kar­rie­re beim VfL Kirch­heim unter Teck und wech­sel­te spä­ter in die Bas­ket­ball­aka­de­mie (BBA) des Bun­des­li­gi­sten Lud­wigs­burg. Es folg­ten Ein­sät­ze in ver­schie­de­nen deut­schen Ligen sowie auch in inter­na­tio­na­len Wett­be­wer­ben. Der 31-Jäh­ri­ge ist in Feri­zaj (Koso­vo) gebo­ren und war zuletzt für den koso­va­ri­schen Ver­ein Gol­den Eagle Ylli im Einsatz.

Als deut­scher Jugend­aus­wahl­spie­ler wur­de Bes­nik Bek­te­shi unter ande­rem bei der U17-Welt­mei­ster­schaft in Ham­burg aus­ge­zeich­net. Zudem wur­de der dama­li­ge Young­ster als Lud­wigs­burgs Sport­ler des Jah­res 2010 geehrt. Im Senio­ren­be­reich muss­te er jedoch immer wie­der Rück­schlä­ge durch Ver­let­zun­gen hin­neh­men, dar­un­ter ein Kreuz­band­riss im März 2013, der ihn die gesam­te Sai­son 2013/14 kostete.

Sei­ne Rück­kehr erfolg­te in der ProA-Spiel­zeit 2014/15 für den ehe­ma­li­gen Erst­li­gi­sten Gie­ßen 46ers, wo er für sei­ne Lei­stun­gen im Okto­ber 2014 als Young­ster des Monats geehrt wur­de. Bes­nik Bek­te­shi führ­te die Mann­schaft in erziel­ten Punk­ten, Vor­la­gen und Ball­ge­win­nen an und wur­de schließ­lich zum Young­ster des Jah­res der ProA gewählt.

Bes­nik Bek­te­shi, der zuletzt für die Tigers Tübin­gen von der Sai­son 2018/19 bis 2020/21 und anschlie­ßend für die VfL Kirch­heim Knights von der Sai­son 2021/22 bis 2022/23 in Deutsch­land spiel­te, hat in sei­ner letz­ten Sai­son durch­schnitt­lich 18 Minu­ten pro Spiel gespielt und dabei 4,8 Punk­te erzielt. Anschlie­ßend folg­te der Wech­sel zu Gol­den Eagle Ylli.

Mla­den Dri­jen­cic, Head Coach des BBC Bayreuth:

„Es war eine undank­ba­re Auf­ga­be, weil der Zeit­druck gegen uns gear­bei­tet hat. Der Spiel- und Trai­nings­be­trieb war auf­grund von Per­so­nal­pro­ble­men auf einem sehr nied­ri­gen Niveau. Die Schwie­rig­keit, einen Spie­ler mit deut­schem Pass zu fin­den und einen Point Guard / Guard zu fin­den, der uns hel­fen kann, ist extrem hoch. Des­halb bin ich sehr froh, dass wir Bes­nik ver­pflich­ten konn­ten. Er ist ein erfah­re­ner Spie­ler, ehe­ma­li­ger Jugend­na­tio­nal­spie­ler und hat inter­na­tio­na­le Erfah­rung. Er kennt die ProA und kann auf zwei Posi­tio­nen spielen.“

Bes­nik Bekteshi:

„Ich freue mich sehr, dass ich die Chan­ce bekom­me, für einen so renom­mier­ten Ver­ein wie Bay­reuth zu spie­len und bin super moti­viert, alles für den Ver­ein und die Mann­schaft zu geben.“

Bek­te­shi ist am Don­ners­tag zur medi­zi­ni­schen Unter­su­chung in Bay­reuth ein­ge­trof­fen. Ob Bek­te­shi bereits beim Aus­wärts­spiel in Gie­ßen auf­lau­fen kann, ist noch fraglich.