Enga­gier­te Lese­för­de­rung im Fokus

Gera­de in Zei­ten der immer kom­ple­xer wer­den­den tech­ni­schen Kom­mu­ni­ka­ti­on bleibt die Fähig­keit zu lesen und zu ver­ste­hen ein essen­zi­el­ler Bau­stein für eine erfolg­rei­che per­sön­li­che und schu­li­sche Ent­wick­lung. Die Lese­för­de­rung durch den MEN­TOR-Ver­ein trägt dazu bei, die­se Fähig­kei­ten zusätz­lich zum Unter­richt zu stär­ken und den Grund­stein für eine erfolg­rei­che Zukunft der jun­gen Men­schen zu legen.

Am 22. Janu­ar fand die 4. Mit­glie­der­ver­samm­lung des Ver­eins im Sit­zungs­saal des Hirschai­der Rat­hau­ses statt. „Unse­re Mit­glie­der sind das Herz­stück unse­res Ver­eins. Ihr regel­mä­ßi­ges Enga­ge­ment ist es, was MEN­TOR zu dem machen, was es ist – eine Anlauf­stel­le für Lese­för­de­rung, die den Bedürf­nis­sen der Kin­der und unse­rer Gesell­schaft gerecht wird“, beton­te Hirschaids Bür­ger­mei­ster Klaus Homann, der selbst drei Kin­der fördert.

Wich­tig­ster Tages­ord­nungs­punkt der Sit­zung war die Neu­wahl des Vor­stands. Dabei wur­den der bis­he­ri­ge zwei­te Vor­sit­zen­de Klaus Homann, Schatz­mei­ster Dr. Chri­sti­an Lorenz sowie die wei­te­ren Vor­stands­mit­glie­der Agnes Reitz, Bri­git­te Kai­ser und Robert Ber­be­rich in ihren Ämtern bestä­tigt. Neu gewählt wur­den zudem Chri­sti­ne Schramm und Karin Häbel, wäh­rend Hel­ga Doerks-Bode und Win­fried Kör­ner nicht noch ein­mal kan­di­diert hat­ten. Chri­sti­an Lorenz dank­te den Aus­ge­schie­de­nen auch im Namen des ersten Vor­sit­zen­den Land­rat Johann Kalb für ihr außer­or­dent­li­ches Enga­ge­ment in den zurück­lie­gen­den Jah­ren und wür­dig­te ihren Ein­satz vor allem für ihre beson­de­re Lese­för­de­rung und Ver­net­zungs­ar­beit in Gun­dels­heim und Schlüs­sel­feld, wo bei­de wei­ter­hin für den Ver­ein aktiv blei­ben werden.

Im Anschluss an die Sit­zung ver­brach­ten die Mit­glie­der den Abend bei einem gemein­sa­men Abend­essen, wo sich reich­lich Gele­gen­hei­ten zum Ken­nen­ler­nen und zum Aus­tausch boten.

Der Ver­ein lädt Men­schen, die sich ein Ehren­amt in der Lese­för­de­rung vor­stel­len kön­nen, dazu auf, sich auf der Inter­net­sei­te www​.bil​dungs​re​gi​on​-bam​berg​.de/​m​e​n​tor über die sinn­stif­ten­de Arbeit zu infor­mie­ren. Neue Mit­glie­der sind stets herz­lich will­kom­men und wer­den wei­ter­hin drin­gend gebraucht. Auch För­der­mit­glied­schaf­ten und Spen­den hel­fen der wich­ti­gen Arbeit des Vereins.