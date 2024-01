Die Stadt­bi­blio­thek lädt Kin­der ab zwei Jah­ren am Frei­tag, 9. Febru­ar 2024, von 16 Uhr bis 17.30 Uhr, zum Kin­der­fa­schings­kon­zert mit „Tiri Lii & Bumm­batsch Peng“ in die Black Box des RW21 ein. Kar­ten für sie­ben Euro gibt es im Vor­ver­kauf in der Stadt­bi­blio­thek oder an der Tages­kas­se 30 Minu­ten vor Ver­an­stal­tungs­be­ginn (sofern noch Kar­ten ver­füg­bar sind). Wer Spaß an Live-Musik mit aller­lei Mit­mach­ele­men­ten hat und noch dazu ger­ne in ande­re Rol­len schlüpft, soll­te sich die­ses Event nicht ent­ge­hen las­sen. Mit Gitar­re, Schlag­zeug, Per­cus­sion und zwei­stim­mi­gem Gesang flie­gen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher durch Phan­ta­sie­wel­ten, ver­zau­bern sich in Tie­re oder haben ein­fach Lust, zur Musik zu hüp­fen, zu sprin­gen, zu sin­gen und was ihnen sonst noch so alles ein­fällt. Am mei­sten Spaß macht das alles, wenn man selbst ver­klei­det ist.