Freie Wäh­ler Forchheim

Stadtratsfraktion

am:

an:

16.01.2024

Stadt Forchheim

Herrn Oberbürgermeister

Dr. Uwe Kirschstein

Betreff: Antrag „Wie­der­be­le­bung der Basti­on an der Kaiserpfalz“

Sehr geehr­ter Herr Ober­bür­ger­mei­ster, wer­te Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen Stadt­rä­te, in 2016 beschloss der Forch­hei­mer Stadt­rat mehr­heit­lich, auf der Basti­on an der Kai­ser­pfalz einen gastro­no­mi­schen Betrieb zuzu­las­sen. Mit dem „Kai­ser­strand“ soll­te die Besu­cher­fre­quenz in der Innen­stadt erhöht, eine wei­te­re Attrak­ti­on ange­bo­ten und auch ein bis dahin brach lie­gen­des Are­al der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht wer­den. Im Rah­men der Umset­zung wur­den auf Kosten der Stadt Forch­heim nach­fol­gend zahl­rei­che Maß­nah­men zur Erschlie­ßung (Stahl­trep­pe), tech­ni­schen Auf­rü­stung (Strom, Was­ser) und Scha­dens­ver­mei­dung für das unter Bau­denk­mal­schutz ste­hend Ensem­ble (Abdich­tungs­fo­lie) ergriffen.

Ent­ge­gen anfäng­li­cher Beden­ken und trotz einer nicht zu rea­li­sie­ren­den Bar­rie­re­frei­heit erfreu­te sich das geschichts­träch­ti­ge Are­al in Ver­bin­dung mit einem den Zeit­geist tref­fen­den Nut­zungs­kon­zept des Betrei­bers gro­ßer Beliebt­heit. Nach einem Brand­scha­den im April 2018, des­sen Ursa­che nie geklärt wer­den konn­te und bei dem wesent­li­che Tei­le der gastro­no­mi­schen Infra­struk­tur in Mit­lei­den­schaft gezo­gen wur­den, ent­schloss sich der Betrei­ber, das Pro­jekt nicht wei­ter­zu­füh­ren und das Gelän­de wie­der an die Stadt Forch­heim zurück­zu­ge­ben. Seit­dem bleibt die­ses trotz der finan­zi­el­len und bau­tech­ni­schen Inve­sti­tio­nen der Stadt Forchheim

nahe­zu ungenutzt.

Die Frak­ti­on der Frei­en Wäh­ler im Stadt­rat Forch­heim ist des­halb der Auf­fas­sung, dass das brach lie­gen­de Poten­ti­al der zen­tral gele­ge­nen und in ihrer Anmu­tung ein­ma­li­gen Basti­on in einem quan­ti­ta­tiv ange­mes­se­nen Umfang wie­der der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht wer­den soll­te. Dies wäre nicht nur ein Gewinn für die Innen­stadt son­dern auch vor dem Hin­ter­grund bereits getä­tig­ter Inve­sti­tio­nen nach­hal­tig konsequent.

Der Fokus liegt unse­rer Frak­ti­on nach dabei nicht auf einer täg­li­chen, das Bau­werk im Über­maß bela­sten­den Nut­zung. Viel­mehr könn­ten limi­tiert Son­der­ver­an­stal­tun­gen (z.B. Kon­zer­te, Lesun­gen, Frei­land­aus­stel­lun­gen), gebüh­ren­pflich­ti­ge pri­va­te Fei­er­lich­kei­ten (z.B. Frei­land­trau­un­gen mit anschlie­ßen­dem Sekt­emp­fang) und tou­ri­sti­sche Events wie etwa Stadt­füh­run­gen ange­bo­ten werden.

Wir stel­len des­halb in Zusam­men­fas­sung des Vor­ge­sag­ten fol­gen­den Antrag zur Beschluss­fas­sung im Stadtrat:

„der Stadt­rat möge beschlie­ßen, dass die Basti­on an der Kai­ser­pfalz auf Grund­la­ge eines sei­tens der Ver­wal­tung erar­bei­te­ten Kon­zepts, wel­ches die Mög­lich­kei­ten und die Umsetz­bar­keit einer ange­mes­se­nen, die Bau­sub­stanz scho­nen­den Nut­zung auf­zeigt, der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht wird. Die hier­für erfor­der­li­chen finan­zi­el­len Mit­tel sind im Rah­men der kon­zep­tio­nel­len Pla­nun­gen auf­zu­zei­gen und für 2025 zu beantragen.

Gezeich­net

Man­fred Hüm­mer, Erwin Held und Lud­wig Preusch