Hans Krö­ner vom Skat­club „Die Forel­len Forch­heim“ erreicht Platz 4 beim dies­jäh­ri­gen 41. Oberfrankenpokal

Zum dies­jäh­ri­gen Ober­fran­ken­po­kal in Plan­ken­fels fan­den sich 24 Skat­freun­de ein. Der Ober­fran­ken­po­kal wur­de durch die stell­ver­tre­ten­de Prä­si­den­tin und Spiel­lei­te­rin des OfrSkV e.V. Han­ne­lo­re Haa­se eröffnet.

Nach den Ehrun­gen der Sie­ger des Vor­jah­res konn­te das Tur­nier um den Pokal des OfrSkV begin­nen. Gespielt wur­de an 6 Tischen und 4 Seri­en. Die erste Serie wur­de gemäß den WT-Resul­ta­ten des Vor­jah­res und die fol­gen­den Seri­en nach erziel­ter Punkt­zahl gesetzt. Für die Orga­ni­sa­ti­on zeich­ne­te wie immer fach­kun­dig und schnell Han­ne­lo­re Haa­se verantwortlich.

Schnell ent­span­nen sich span­nen­de Spie­le. Manch Skat­freund schüt­tel­te mit dem Kopf und ande­re strahl­ten über bei­de Backen.

Nach der ersten Serie fan­den sich die eta­blier­ten Spit­zen­spie­ler des OfrSkV e.V. an den ersten 3 Tischen wie­der. Mat­thi­as Schrei­ner (1. SC Coburg) konn­te sich z.B. in den 4 Seri­en 3 x unter den ersten 4 Spie­lern posi­tio­nie­ren. Kein Wun­der, dass er letzt­end­lich den Pokal nach Hau­se neh­men konn­te, obwohl Dr. Micha­el Broß mit 1.963 Punk­ten in der letz­ten Serie einen bemer­kens­wer­ten Schluss­spurt hin­leg­te. Die mie­sen 271 Punk­te und damit der letz­te Platz in Serie 3 hat­ten wohl Grö­ße­res verhindert.

Hans Krö­ner von den „Forel­len Forch­heim“ konn­te mit gewohnt soli­dem Spiel und jeweils dem 2. Platz in den Seri­en 3 und 4 den 4. Platz in der Gesamt­wer­tung errei­chen. Ein 18. Platz in Serie 2 war bei ihm der Grund, nicht wei­ter nach oben gekom­men zu sein.

End­ergeb­nis