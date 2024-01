„Jah­res­end­ral­lye“

Um sat­te neun Pro­zent auf 3.929 ist die Zahl der bei der IHK für Ober­fran­ken neu ein­ge­tra­ge­nen Aus­bil­dungs­ver­trä­ge gegen­über 2022 gestie­gen. Mit die­sem Ergeb­nis zeigt sich IHK-Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner sehr zufrieden.

Nach den ordent­li­chen Zuwachs­ra­ten 2021 und 2022 nähert sich die Zahl der Neu­ein­tra­gun­gen schritt­wei­se wie­der dem Vor-Coro­na-Niveau. Dr. Waas­ner macht aber auch deut­lich, dass es extrem schwie­rig wird, die Wer­te von 2019 noch ein­mal zu errei­chen, als 4.212 Aus­bil­dungs­ver­trä­ge unter­zeich­net wur­den. Waas­ner: „Da macht uns die demo­gra­fi­sche Ent­wick­lung ganz klar einen Strich durch die Rechnung.“

Er ver­weist außer­dem dar­auf, dass auch 2023 weit über ein Drit­tel aller Aus­bil­dungs­plät­ze nicht besetzt wer­den konn­te, was etli­che Unter­neh­men immer mehr unter Druck setzt. „Das Aus­schei­den der gebur­ten­star­ken Jahr­gän­ge in den Ruhe­stand macht sich auf dem ober­frän­ki­schen Arbeits­markt immer mehr bemerk­bar. Aus­schließ­lich über die Nach­wuchs­ge­win­nung kann die­ses Pro­blem immer weni­ger gelöst werden.“

Star­kes vier­tes Quartal

Dass der Zuwachs der Neu­ein­tra­gun­gen doch spür­bar höher aus­fiel, als dies zum Aus­bil­dungs­be­ginn zum 1. Sep­tem­ber zu erwar­ten war, sei auf die sehr hohe Dyna­mik im letz­ten Quar­tal zurück­zu­füh­ren. „Im Okto­ber und im Novem­ber wur­den die Vor­jah­res­zah­len um jeweils mehr als 40 Pro­zent über­trof­fen“, freut sich Tor­sten Schmidt, stell­ver­tre­ten­der Lei­ter des Bereichs Beruf­li­che Bil­dung. Ins­ge­samt erfolg­te knapp ein Vier­tel aller Neu­ein­tra­gun­gen erst nach dem Aus­bil­dungs­be­ginn zum 1. September.

Gegen­über dem Jahr 2020, also dem ersten Coro­na-Jahr, ist die Zahl der Neu­ein­tra­gun­gen bei Absol­ven­ten der Mit­tel- und Real­schu­len jeweils um mehr als 20 Pro­zent gestie­gen. „Unse­re Mit­glieds­un­ter­neh­men konn­ten dort über­durch­schnitt­lich hohe Zuwäch­se ver­zeich­nen“, freut sich Dr. Waasner.

Ganz anders die Situa­ti­on bei den Absol­ven­ten mit Hoch­schul­rei­fe: Hier lag die Zahl der Neu­ein­tra­gun­gen mit einem Plus von fünf Pro­zent gegen­über 2020 deut­lich nied­ri­ger und kommt damit bei wei­tem nicht an die Vor-Coro­na-Wer­te her­an. „Es ist uns und unse­ren Aus­bil­dungs­be­trie­ben in den ver­gan­ge­nen Jah­ren lei­der nicht gelun­gen, bei Abitu­ri­en­ten und Fach­ab­itu­ri­en­ten mehr Inter­es­se für eine Aus­bil­dung zu wecken. Die Zahl der Neu­ein­tra­gun­gen liegt hier immer noch 18 Pro­zent unter dem Ergeb­nis von 2019, also dem Jahr vor Coro­na“, so Dr. Waas­ner: „Hier haben wir Haus­auf­ga­ben für die kom­men­den Jahre.“