In der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bay­reuth fin­det am Samstag/​Sonntag, 27./28. Janu­ar 2024, der Regio­nal­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ Bay­reuth-Kulm­bach statt. In Bay­reuth ver­tre­ten sind in die­sem Jahr die Solo-Kate­go­rien Holz­blas­in­stru­men­te und Gitar­re sowie die Ensem­ble­wer­tun­gen Kla­vier vier- bis acht­hän­dig, Kla­vier und ein Streich­in­stru­ment und Schlag­zeug­ensem­ble. Die Wer­tungs­spie­le sind öffent­lich. Inter­es­sier­te Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer sind herz­lich will­kom­men, am Sams­tag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr und am Sonn­tag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr.

Die Urkun­den wer­den den Teil­neh­men­den im Rah­men eines Preis­trä­ger­kon­zerts am Sonn­tag, 28. Janu­ar 2024, um 17 Uhr, im Richard-Wag­ner-Saal der Städ­ti­schen Musik­schu­le, Bran­den­bur­ger Stra­ße 15, über­reicht. Her­aus­ra­gen­de erste Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger der Regio­nal­wett­be­wer­be neh­men Anfang März am Lan­des­wett­be­werb in Kemp­ten teil. Die mit einem ersten Lan­des­preis Aus­ge­zeich­ne­ten wie­der­um sind zum Bun­des­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ ein­ge­la­den, der im Mai in Lübeck gefei­ert wird. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und den genau­en Zeit­plan gibt es online unter www​.jugend​-musi​ziert​.org.