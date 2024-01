Die Städ­ti­sche Wirt­schafts­schu­le Bay­reuth, Bran­den­bur­ger Stra­ße 12, lädt Eltern, Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die am Über­tritt in die vier­stu­fi­ge (6. bis 10. Klas­se) oder in die zwei­stu­fi­ge Wirt­schafts­schu­le (10. und 11. Klas­se) inter­es­siert sind, am Mon­tag, 29. Janu­ar 2024, um 19 Uhr, zu einem Infor­ma­ti­ons­abend ein.