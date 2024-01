Die Justiz­voll­zugs­an­stalt St. Geor­gen-Bay­reuth setzt mit dem Hei­mat­tel­ler auf (bio-)regionale Lebensmittel

Kar­tof­feln, Eier, Fleisch – das sind nur eini­ge Bei­spie­le an hoch­wer­ti­gen Lebens­mit­teln, die unse­re ober­frän­ki­schen Land­wir­te pro­du­zie­ren. Immer mehr Land­wir­te ver­mark­ten ihre Lebens­mit­tel in der Regi­on. Dass die­se auch in der Mit­ar­bei­ter­ver­pfle­gung Ein­zug hal­ten kön­nen, zeigt die Justiz­voll­zugs­an­stalt (JVA) St.Georgen-Bayreuth an einem Akti­ons­tag unter dem Mot­to „Hei­mat­tel­ler“. Unter Berück­sich­ti­gung der sai­so­na­len und regio­na­len Erzeu­gung boten die Köche der JVA den Mit­ar­bei­tern eine Kür­bis­sup­pe sowie Roast­beef mit Karot­ten­ge­mü­se, Jus und Kar­tof­fel­pü­ree an. Das Beson­de­re dar­an: So gut wie alle Zuta­ten stam­men aus Bay­ern, eini­ge sogar aus eige­ner, bio­lo­gi­scher Erzeugung.

Die Akti­on Hei­mat­tel­ler, initi­iert vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, sorgt dadurch für Appe­tit auf Regionalität.

Was zeich­net einen Hei­mat­tel­ler aus? Min­de­stens die Hälf­te der Zuta­ten eines Gerichts, das sich Hei­mat­tel­ler nen­nen darf, kommt von baye­ri­schen Land­wir­ten. Eben­so muss eine Gemü­se- oder Salat­kom­po­nen­te Teil des Gerich­tes sein. Ein­rich­tun­gen der Gemein­schafts­ver­pfle­gung zei­gen ihren Gästen mit den zuge­hö­ri­gen Pla­ka­ten und Auf­stel­lern, dass sie regio­na­le Pro­duk­te anbie­ten und so die Wert­schöp­fung in der Regi­on erhal­ten. Die JVA Bay­reuth ist in Sachen Regio­na­li­tät bereits seit län­ge­rem sehr engagiert.

Regio­na­li­tät in der JVA Bayreuth

Der baye­ri­sche Mini­ster­rat hat am 13.01.2020 beschlos­sen, dass staat­li­che Kan­ti­nen bis 2025 min­de­stens 50 Pro­zent ihrer Lebens­mit­tel aus regio­na­ler und bio­lo­gi­scher Erzeu­gung bezie­hen sol­len. Nicht zuletzt wegen die­ses Beschlus­ses hat sich die JVA Bay­reuth auf den Weg Rich­tung mehr Nach­hal­tig­keit in ihrer Per­so­nal­ver­pfle­gung gemacht. Da kam die Infor­ma­ti­on über den erneu­ten Start des „Coa­ching Betriebs­ga­stro­no­mie“ sehr gele­gen, das vom Sach­ge­biet Gemein­schafts­ver­pfle­gung Ober­fran­ken am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bay­reuth-Münch­berg ange­bo­ten wird: Das Team der JVA Bay­reuth begann im März 2023 das Coa­ching und steckt mitt­ler­wei­le in den End­zü­gen. Unter ande­rem wur­den Stra­te­gien ent­wickelt, wie der Anteil regio­na­ler und bio­lo­gi­scher Lebens­mit­tel in der Per­so­nal­ver­pfle­gung erhöht wer­den kann.

Kür­bis und Karot­ten aus dem eige­nen Garten

Dass die­se Stra­te­gien umge­setzt wer­den, zeigt die Her­kunft der Lebens­mit­tel am Akti­ons­tag „Hei­mat­tel­ler“: Das Gemü­se für den Mit­tags­tisch kommt meist aus der eige­nen bio-zer­ti­fi­zier­ten Gärt­ne­rei der JVA Bay­reuth, so auch der besag­te Kür­bis und die Karot­ten. Dane­ben stammt das Rind­fleisch vom orts­an­säs­si­gen Metz­ger und die Kar­tof­feln vom regio­na­len Kar­tof­fel­bau­ern. Mit Hei­mat­tel­ler-Ser­vi­et­ten und Fly­ern wird den Gästen die­ses Enga­ge­ment näher­ge­bracht. Die Mit­ar­bei­ter sind begeistert.

„Der Hei­mat­tel­ler kommt sehr gut an. Dadurch kann auf einen Blick erkannt wer­den, dass das Gericht mit einem hohen Anteil baye­ri­scher Lebens­mit­tel zube­rei­tet wur­de und stei­gert damit das Bewusst­sein für Regio­na­li­tät“, freut sich Micha­el K., stell­ver­tre­ten­de Küchen­lei­tung der JVA Bayreuth.

Bera­tungs­an­ge­bot für inter­es­sier­te Ein­rich­tun­gen und Betriebe

Regio­na­li­tät lie­fert somit nicht nur einen wert­vol­len Bei­trag zur Nach­hal­tig­keit auf­grund kur­zer Trans­port­we­ge, son­dern kann auch unter Anbe­tracht des aktu­el­len Man­gels an Fach­kräf­ten eine Mög­lich­keit der Mit­ar­bei­ter­bin­dung sein. Nähe­re Infos für Kan­ti­nen, die sich eben­falls regio­na­ler aus­rich­ten möch­ten, sowie für inter­es­sier­te land­wirt­schaft­li­che Betrie­be erhal­ten Sie beim Sach­ge­biet Gemein­schafts­ver­pfle­gung Ober­fran­ken, gemeinschaftsverpflegung@​aelf-​bm.​bayern.​de.