Die­ses von der UNESCO prä­mier­te Pro­jekt hat zum Ziel, jun­gen Men­schen Arten­kennt­nis­se zu ver­mit­teln, wie sie auch heu­te noch in Pla­nung und Pro­jek­tie­rung benö­tigt wer­den. Dazu wer­den von aus­ge­wie­se­nen Ken­nern Kur­se zu Tier- und Pflan­zen­grup­pen ange­bo­ten. Die Kur­se sind als Frei­land-Exkur­sio­nen ange­legt, im Ein­zel­fall fin­det ein Kurs auch in den Räu­men des Tier­gar­tens Nürn­berg oder dem Land­rats­amt statt. Die Kur­se wer­den vom Kurs­lei­ter in einem spe­zi­el­len „Forch­hei­mer Arten­ken­ner-Pass“ bestä­tigt und kön­nen spä­ter als Lei­stungs­nach­weis bei Uni­ver­si­tä­ten oder Arbeit­ge­bern die­nen. Der 1. Kurs führt am Sams­tag, dem 27. Janu­ar 2024 in den Tier­gar­ten Nürn­berg. Herr Chri­sti­an Die­ne­mann wird in die Welt der Rep­ti­li­en ein­füh­ren. Die Kurs­teil­neh­mer tref­fen sich um 14:00h vor dem Haupt­ein­gang des Tier­gar­tens und wer­den von dort abgeholt.

Ange­spro­chen sind Kin­der und Jugend­li­che von 10–20 Jah­ren mit Inter­es­se an der Natur und mög­li­cher­wei­se an einem Beruf mit Natur­be­zug. Koope­ra­ti­ons­part­ner des Forch­hei­mer Arten­ken­ner-Pas­ses sind der Land­kreis Forch­heim, der Bund Natur­schutz, Kreis­grup­pe Forch­heim, und der Tier­gar­ten Nürn­berg. Geför­dert wur­de er vom Baye­ri­schen Natur­schutz­fonds und der Glücks­spi­ra­le. Das Pro­gramm 2024 und wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind unter www​.arten​ken​ner​pass​.de ein­zu­se­hen. Bei Fra­gen bit­te an artenkenner@​lra-​fo.​de wenden.