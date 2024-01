In Deutsch­land ver­ster­ben jähr­lich etwa 9200 Men­schen durch Sui­zid (vgl. Sta­ti­sti­sches Bun­des­amt 2020). Mit zuneh­men­dem Alter steigt die Sui­zid­ra­te sogar deut­lich an, wobei ins­be­son­de­re älte­re Män­ner betrof­fen sind. Aller­dings ist das The­ma „Sui­zi­da­li­tät“ in unse­rer Gesell­schaft bis heu­te noch stark stig­ma­ti­siert, was dazu führt, dass Betrof­fe­ne, Ange­hö­ri­ge sowie das sozia­le Umfeld dem The­ma meist über­for­dert und rat­los gegen­über­ste­hen. Auf Ein­la­dung des Fach­be­reichs Senio­ren am Land­rats­amt Coburg wird die Sozi­al­päd­ago­gin Alex­an­dra Pape in einem Vor­trag am Mitt­woch, 24. Janu­ar 2024, auf wich­ti­ge Aspek­te zu Sui­zi­da­li­tät gene­rell, aber auch zu Warn­si­gna­len, Risi­ko­fak­to­ren, einem hilf­rei­chen Umgang mit Betrof­fe­nen sowie Hilfs­an­ge­bo­ten eingehen.

Alex­an­dra Pape ist zustän­dig für die Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter, ist Mit­ar­bei­te­rin des Sozi­al­psych­ia­tri­schen Dien­stes Hof und im Kri­sen­dienst Bay­ern tätig. Ziel des Vor­tra­ges ist es, ein grund­sätz­li­ches Ver­ständ­nis für die The­ma­tik zu ent­wickeln sowie eine gewis­se Hand­lungs­si­cher­heit in der Kon­fron­ta­ti­on mit sui­zi­da­len Äuße­run­gen und Hand­lun­gen zu vermitteln.

Der kosten­freie Vor­trag fin­det am Mitt­woch, 24. Janu­ar 2024, um 16.30 Uhr im gro­ßen Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes Coburg statt.

Anmel­dun­gen nimmt Tama­ra Frei­tag unter der Tele­fon­num­mer 09561/514‑2501 oder per Mail an tamara.​Freitag@​landkreis-​coburg.​de entgegen.