Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz (SPD) lädt zur Bür­ger­sprech­stun­de am Don­ners­tag, den 25. Janu­ar 2024, von 15:00 bis 17:00 Uhr in das Abge­ord­ne­ten­bü­ro, Luit­pold­str. 48 A, in Bam­berg ein. Um tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter 0951 51929400 wird gebeten.