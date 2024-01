Die Volks­hoch­schu­len Kulm­bach Stadt und Land prä­sen­tie­ren das Pro­gramm für das Som­mer­se­me­ster, das am 26. Febru­ar 2024 star­tet und bis zum 14. Juli 2024 andau­ert. Der Ver­bund der Volks­hoch­schu­len Kulm­bach Stadt und Land umfasst die Volks­hoch­schu­len Kulm­bach, Him­mel­kron, Markt­leu­gast, Stadt­stein­ach, Thur­n­au und Trebgast.

Über 400 Kur­se haben es in das neue Seme­ster­pro­gramm geschafft, auf­ge­teilt in die sie­ben Berei­che Gesell­schaft, Beruf, Spra­che, Gesund­heit, Kul­tur, Jun­ge vhs und Digi­ta­les Ler­nen. Die Lei­te­rin der Kulm­ba­cher VHS, Maria Schab­da­ch, stellt ein paar High­lights aus dem neu­en Pro­gramm vor: „Wir haben in die­sem Seme­ster eine Zusam­men­ar­beit mit dem Gehör­lo­sen­ver­ein Kulm­bach und ver­an­stal­ten zwei Inte­gra­ti­ve Kur­se mit Gebär­den­dol­met­scher. Es wer­den auch eng­li­sche und ukrai­ni­sche Kur­se statt­fin­den und auch das BRK Kulm­bach ist mit im Boot und bie­tet Schwimm-und Erste-Hil­fe-Kur­se an“, so Schabdach.

Neben den bekann­ten und belieb­ten Kur­sen – Koch­kur­se, Sprach­kur­se, Sport­an­ge­bo­te – gibt es auch im Som­mer­se­me­ster 2024 neue Ange­bo­te. Es wer­den Vor­trä­ge zum The­ma Montesso­ri-Päd­ago­gik, über die Künst­le­rin Fri­da Kahlo oder zum Wan­der­tool Komoot ange­bo­ten, es gibt Resi­li­enz- und Ent­span­nungs­kur­se, Kur­se zur rich­ti­gen Atmung, Koch­kur­se über Wild­kräu­ter, Fer­men­ta­ti­on oder zur ori­en­ta­li­schen Küche und natür­lich wie­der eine gro­ße Aus­wahl an Krea­tiv­kur­sen, wie z. B. Gestal­ten mit Papier oder Mal- und Zei­chen­ex­pe­ri­men­te für Kinder.

„Es freut mich, dass unse­re VHS auch in die­sem Seme­ster Bewähr­tes fort­führt und zugleich wie­der neue Wege ein­schlägt. Auch die Zusam­men­ar­beit mit Kulm­ba­cher Ver­ei­nen fin­de ich klas­se und bin davon über­zeugt, dass die ange­bo­te­nen Kur­se super ange­nom­men wer­den“, ergänzt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, der sich für das Zusam­men­stel­len und Pla­nen des neu­en Seme­sters bei all den Ver­ant­wort­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen der Volks­hoch­schu­len bedankt.

VHS-Lei­te­rin Maria Schab­da­ch lädt alle Inter­es­sier­ten ein, sich das neue Pro­gramm anzu­schau­en. Dass es sich lohnt, das neue Kurs­an­ge­bot zu durch­stö­bern, auch wenn man bis­her kei­ne Berüh­rungs­punk­te mit der VHS hat­te, davon ist sie fest über­zeugt: „In jedem Seme­ster sind neue Gesich­ter dabei. Auch in mei­nem Umfeld kommt es immer wie­der vor, dass Freun­din­nen und Freun­de ganz über­rascht sind, wie viel­fäl­tig unser Ange­bot ist und sich dann spon­tan für Kur­se anmel­den. Und das ist das Schön­ste an der VHS: Sie bringt Men­schen zusam­men, die sich viel­leicht nie in ihrem Leben getrof­fen hät­ten, aber an den glei­chen The­men inter­es­siert sind“, freut sich die VHS-Chefin.

Auch der Ver­wal­tungs­rat für die VHS, 2. Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok, ist begei­stert vom neu­en Pro­gramm. „Es ist wie­der gelun­gen, eine aus­ge­wo­ge­ne Mischung für alle Gesell­schafts­schich­ten zusam­men­zu­stel­len. Ganz beson­ders freut es mich, dass die VHS ihre Türen für alle Per­so­nen öff­net, ob mit kör­per­li­chen Ein­schrän­kun­gen oder Sprach­bar­rie­ren. In die­sem Pro­gramm­heft wird wirk­lich jeder fündig.“

Wer nun Lust auf das neue Som­mer­pro­gramm hat, kann sich die­ses ent­we­der digi­tal auf www​.vhs​-kulm​bach​stadt​und​land​.de anse­hen oder sich eine aus­ge­druck­te Ver­si­on in den Rat­häu­sern, Apo­the­ken, Arzt­pra­xen und Ban­ken im Land­kreis abho­len. Die Anmel­dung ist sim­pel: wer sich für einen Kurs oder einen Vor­trag inter­es­siert, kann sich online auf der Home­page der VHS Kulm­bach Stadt und Land anmel­den oder per­sön­lich in der Geschäfts­stel­le: Bau­er­gas­se 4, 95326 Kulm­bach.