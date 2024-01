Mit einem erst­klas­si­gen weiß-blau­en Auf­tritt prä­sen­tiert sich der Frei­staat Bay­ern in die­sem Jahr wie­der auf der Grü­nen Woche in Ber­lin als Land der Genüs­se. Die fast schon legen­dä­re Bay­ern­hal­le ist auch die­ses Jahr der Besu­cher­ma­gnet schlecht­hin. In der größ­ten Län­der­hal­le zei­gen über 80 Aus­stel­ler den Besu­che­rin­nen und Besu­chern die Viel­fäl­tig­keit Bay­erns als Urlaubs­de­sti­na­ti­on und bie­ten typisch baye­ri­sche Schman­kerl an. Bei ihrem Rund­gang durch die Bay­ern­hal­le hat Land­wirt­schafts- und Tou­ris­mus­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber auch am Stand von Ober­fran­ken Offen­siv e.V. aus Bay­reuth, das mit einem eige­nen Mes­se­stand Teil des viel­be­ach­te­ten Auf­tritts des Frei­staats ist, vor­bei­ge­schaut und sich über die viel­fäl­ti­gen Frei­zeit­an­ge­bo­te der Regi­on infor­miert. Unter dem Aspekt „Genuss und Tou­ris­mus“ prä­sen­tie­ren die ober­frän­ki­schen Tou­ris­mus­re­gio­nen Frän­ki­sche Schweiz, Fich­tel­ge­bir­ge und Fran­ken­wald an dem Gemein­schafts­stand typi­sche Spe­zia­li­tä­ten aus den jewei­li­gen Regionen.

„Auf der Grü­nen Woche kann sich Bay­ern in sei­ner wun­der­ba­ren Viel­falt prä­sen­tie­ren. Wir zei­gen den Besu­che­rin­nen und Besu­chern aus Deutsch­land und der gan­zen Welt: Bay­ern ist ein erst­klas­si­ges Urlaubs­land vol­ler Gast­freund­schaft und her­vor­ra­gen­den kuli­na­ri­schen Genüs­sen. In Bay­ern ist wirk­lich für jeden etwas dabei. Unse­re Aus­stel­ler zei­gen, was Bay­ern zu bie­ten hat und tra­gen zu einem star­ken Gesamt­bild bei. Dar­um dan­ke ich auch Ober­fran­ken Offen­siv dafür, dass sie in Ber­lin den Frei­staat ver­tre­ten“, so Kani­ber. Der Erfolg des baye­ri­schen Auf­tritts liegt laut der Mini­ste­rin auf der Hand: „Wir stel­len nicht nur aus, son­dern machen Bay­ern mit allen Sin­nen erleb­bar. Allein im Bier­gar­ten vom Enten­wirt ver­sprü­hen 50 Musik- und Trach­ten­grup­pen mit über 1.000 Mit­wir­ken­den aus ganz Bay­ern die pure weiß-blaue Lebens­freu­de und zei­gen wie rich­tig getanzt, musi­ziert und gefei­ert wird. Mehr Bay­ern geht nicht.“

In der Mes­se­hal­le 22b, bekannt als Bay­ern­hal­le, geben zehn Tou­ris­mus­ver­bän­de, meh­re­re Land­krei­se und Anbie­ter von Urlaub auf dem Bau­ern­hof Ein­blick in die facet­ten­rei­chen Regio­nen des Urlaubs­lan­des Bay­ern. Der typisch baye­ri­sche Bier­gar­ten run­det den Auf­tritt ab. Die Inter­na­tio­na­le Grü­ne Woche ist die welt­größ­te Ver­brau­cher­schau für Land­wirt­schaft, Ernäh­rung und Gar­ten­bau und der Treff­punkt für Poli­tik, Wirt­schaft und Ver­bän­de rund um die Land- und Ernäh­rungs­wirt­schaft. Detail­lier­te Infos zum baye­ri­schen Auf­tritt auf der Mes­se, die noch bis 28. Janu­ar läuft, fin­den sich unter https://s.bayern.de/gruene_woche .