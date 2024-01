Am Don­ners­tag, 25.01.2024, fin­det um 18:30 Uhr in der gro­ßen Aula des Beruf­li­chen Schul­zen­trums Forch­heim, Fritz-Hoff­mann-Str. 3, 91301 Forch­heim eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung für die Anmel­dung an der Staat­li­chen Fach­ober­schu­le Forch­heim für das Schul­jahr 2024/2025 statt.

Alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 10. Jahr­gangs­stu­fe der Real‑, Wirt­schafts- und Mit­tel­schu­len, die das Fach­ab­itur bzw. das Abitur anstre­ben, sowie deren Eltern sind herz­lich dazu eingeladen.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bszfo​.de/​f​a​c​h​o​b​e​r​s​c​h​ule.

Einen indi­vi­du­el­len Bera­tungs­ter­min ver­ein­ba­ren Sie bit­te per E‑Mail an fos@​bszfo.​de.