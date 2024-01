Exklu­si­ve Ein­drücke hin­ter den Kulissen

Für alle, die einen exklu­si­ven Blick hin­ter die Kulis­sen der Arbeit von Volks­hoch­schu­le und Stadt­bi­blio­thek wer­fen möch­ten, bie­ten die bei­den Bil­dungs­ein­rich­tun­gen am Frei­tag, 26. Janu­ar, von 16 bis 17.30 Uhr, eine exklu­si­ve Füh­rung an. „Wie arbei­ten Volks­hoch­schu­le und Stadt­bi­blio­thek“ lau­tet das Mot­to der Ver­an­stal­tung im Semi­nar­raum 5 der Volks­hoch­schu­le im RW21. Wel­che Schrit­te sind not­wen­dig, damit immer neue Medi­en zur Aus­lei­he ste­hen und jedes Seme­ster ein dickes vhs-Pro­gramm zur Ver­fü­gung steht? Wofür set­zen sich bei­de Ein­rich­tun­gen außer­halb des öffent­lich Sicht­ba­ren ein und wie agie­ren sie in Sachen Bil­dung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Von der Haus­tech­nik und der Ein­ar­bei­tung neu­er Medi­en bis hin zur Pro­gramm- und Seme­ster­pla­nung kann man eine neue Per­spek­ti­ve auf das RW21 gewin­nen. Die Ver­an­stal­tung ist des­halb auch viel mehr als eine klas­si­sche Biblio­theks­füh­rung. Eine Anmel­dung ist online auf www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.