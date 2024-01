Gesell­schaft­li­cher Wan­del und sei­ne Wech­sel­wir­kun­gen mit Familien

Neu­er For­schungs­ver­bund zum Fami­li­en­le­ben in Bay­ern ist gestartet

Zum Janu­ar 2024 star­tet der neue Baye­ri­sche For­schungs­ver­bund „Fami­li­en­le­ben in Bay­ern – Empi­ri­sche Ein­sich­ten zu Trans­for­ma­tio­nen, Res­sour­cen und Aus­hand­lun­gen (For­Fa­mi­ly)“. Co-Spre­che­rin­nen sind die Pro­fes­so­rin­nen Dr. Pau­la-Ire­ne Vil­la Bras­lavsky, Inha­be­rin des Lehr­stuhls für Sozio­lo­gie und Gen­der Stu­dies an der Lud­wig-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät Mün­chen (LMU), und Dr. Rita Bra­ches-Chy­rek, Inha­be­rin des Lehr­stuhls für Sozi­al­päd­ago­gik an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg. Der Ver­bund ist auf vier Jah­re ange­legt und hat ein För­der­vo­lu­men von 3,6 Mil­lio­nen Euro. Die För­de­rung erfolgt durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wis­sen­schaft und Kunst.

„Im For­schungs­ver­bund wer­den die fami­lia­len Bear­bei­tungs­pro­zes­se in der Aus­ge­stal­tung von sozia­len Bezie­hun­gen sowie der Nut­zung von Res­sour­cen durch Fami­li­en in den Blick genom­men“, sagt Rita Bra­ches-Chy­rek. „Wir unter­su­chen also zum Bei­spiel, wie die per­sön­li­chen, sozia­len und lebens­ge­schicht­li­chen Erfah­run­gen und Fähig­kei­ten der Fami­li­en­mit­glie­der ihnen dabei hel­fen, auf struk­tu­rel­le Anfor­de­run­gen wie stei­gen­de sozia­le Unge­rech­tig­keit oder die Ver­ein­bar­keit von Care-Arbeit und Beruf zu reagie­ren und die­se zu bewäl­ti­gen. „Das Leben von Fami­li­en ist in den ver­gan­ge­nen Jah­ren kom­ple­xer, viel­fäl­ti­ger und indi­vi­du­ell gestalt­ba­rer gewor­den“, sagt Pau­la-Ire­ne Vil­la Bras­lavsky. Zugleich sei­en fami­lia­le Struk­tu­ren sehr sta­bil und ent­fal­te­ten einen Eigen­sinn, der wie­der­um in die Gesell­schaft zurück­wirkt. Der Ver­bund For­Fa­mi­ly soll empi­risch die­sen Wan­del erfor­schen und auch Anre­gun­gen für poli­ti­sches Han­deln entwickeln.

Stär­ke des For­schungs­ver­bunds: Mul­ti- und inter­dis­zi­pli­nä­re Zusammenarbeit

Dafür wer­den an vier Uni­ver­si­tä­ten (Bam­berg, Erlan­gen-Nürn­berg, LMU und TU Mün­chen) und zwei Hoch­schu­len für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten (Mün­chen und Lands­hut) sowie zwei außer­uni­ver­si­tä­ren For­schungs­in­sti­tu­tio­nen (Staats­in­sti­tut für Fami­li­en­for­schung an der Uni­ver­si­tät Bam­berg (ifb) und Deut­sches Jugend­in­sti­tut e.V.) in Bay­ern gezielt Aspek­te des heu­ti­gen und ver­gan­ge­nen Fami­li­en­le­bens erforscht. Die ins­ge­samt zehn Teil­pro­jek­te sind in sozi­al- und kul­tur­wis­sen­schaft­li­chen Dis­zi­pli­nen ange­sie­delt. Unter­sucht wer­den der gesell­schaft­li­che Wan­del und sei­ne Wech­sel­wir­kun­gen mit Fami­li­en. Dabei wird nach den struk­tu­rel­len Rah­men­be­din­gun­gen von Fami­li­en gefragt und den unter­schied­li­chen Res­sour­cen, auf die die­se zurück­grei­fen können.

Zudem sol­len Aus­hand­lungs­pro­zes­se inner­halb von Fami­li­en ana­ly­siert wer­den. Dabei wird beson­de­rer Wert auf die mul­ti- und inter­dis­zi­pli­nä­re Zusam­men­ar­beit gelegt: „Fami­li­en sind viel­di­men­sio­nal, zu ihrer Erfor­schung brau­chen wir des­halb mög­lichst vie­le ver­schie­de­ne Metho­den und dis­zi­pli­nä­re Blicke“, so Pau­la-Ire­ne Vil­la Bras­lavsky. Rita Bra­ches-Chy­rek erläu­tert: „Die inter­dis­zi­pli­nä­re Zusam­men­ar­beit der For­schen­den kann nicht nur auf die Plu­ra­li­tät der For­schungs­exper­ti­se zurück­grei­fen, son­dern auch die spe­zi­fi­schen Syn­er­gien des For­schungs­ver­bun­des ent­lang von Quer­schnitts­be­rei­chen nut­zen. Dies zeigt sich ins­be­son­de­re an der Ent­wick­lung inno­va­ti­ver und the­ma­tisch gebo­te­ner metho­di­scher Designs und Ana­ly­sen, die pra­xis­ori­en­tiert und ‑basiert sind.“

Zwei neue Pro­jek­te zum Fami­li­en­le­ben an der Uni­ver­si­tät Bamberg

Zwei der ins­ge­samt zehn Teil­pro­jek­te im Ver­bund sind an der Uni­ver­si­tät Bam­berg ange­sie­delt. Sie erfor­schen unter ande­rem, wie Kin­der in fami­lia­len Pro­zes­sen mit­wir­ken oder vor wel­chen Her­aus­for­de­run­gen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und Bera­tungs­stel­len bei der Arbeit mit geflüch­te­ten Fami­li­en ste­hen und wie sich die­se mei­stern lassen.

Rita Bra­ches-Chy­rek, Inha­be­rin des Lehr­stuhls für Sozi­al­päd­ago­gik, lei­tet das Pro­jekt „Pro­zes­se fami­lia­ler Kom­pli­zen­schaft und (un-)sichtbarer Ungleich­hei­ten. Kind­heit und Fami­li­en­le­ben (Kids­Com­pli­ci­ty)“. Gemein­sam mit ihrem Team unter­sucht sie, in wel­cher Wei­se Kin­der an der „Her­stel­lung” von Fami­lie betei­ligt sind. Dabei geht es unter ande­rem dar­um, wie Kin­der die typi­schen Abläu­fe im Fami­li­en­all­tag pro­ak­tiv mit­ge­stal­ten, bei­spiels­wei­se wenn es dar­um geht, fami­lia­le Ver­än­de­run­gen wie die Schei­dung der Eltern oder fami­lia­le Bela­stun­gen wie Armut, Migra­ti­on oder Krank­heit zu bewältigen.

Prof. Dr. Hen­ri­et­te Engel­hardt-Wölf­ler von der Pro­fes­sur für Demo­gra­fie und Doris Lüken-Klaßen vom Staats­in­sti­tut für Fami­li­en­for­schung an der Uni­ver­si­tät Bam­berg (ifb) lei­ten das Pro­jekt „Ankom­men. Fami­li­en­bil­dung und Bera­tung für geflüch­te­te Fami­li­en“. Mit­tels einer qua­li­ta­ti­ven Längs­schnitt­stu­die ana­ly­sie­ren sie, wie Ein­rich­tun­gen der Sozia­len Arbeit auf die Zuwan­de­rung Geflüch­te­ter reagie­ren, vor wel­chen Her­aus­for­de­run­gen Fach­kräf­te ste­hen, und wie ein fried­li­ches Mit­ein­an­der und die Inte­gra­ti­on geflüch­te­ter Eltern und Kin­der nach­hal­tig geför­dert wer­den kön­nen. Ein beson­de­rer Fokus liegt auf den Res­sour­cen und Bedar­fen Geflüch­te­ter, dem inte­gra­ti­ven Poten­zi­al sozia­ler Ein­rich­tun­gen sowie den Grün­den für Sta­bi­li­tät und Wandel.