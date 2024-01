Labor­ana­ly­tik bestä­tigt Fund von „Hum­boldtin“ aus Braun­koh­le bei Schwandorf



Das äußerst sel­te­ne Mine­ral „Hum­boldtin“, benannt zu Ehren des gro­ßen Natur­for­schers Alex­an­der von Hum­boldt, wur­de im Rah­men der Geo-Archiv-Digi­ta­li­sie­rung in der Hofer Gesteins­samm­lung ent­deckt. Dies erklär­te Roland Eich­horn, der Lei­ter des Geo­lo­gi­schen Dien­stes im Lan­des­amt für Umwelt (LfU) nach Abschluss der mine­ra­lo­gi­schen Unter­su­chun­gen. Eich­horn: „Wir sind gesetz­lich ver­pflich­tet, geo­lo­gi­sche Samm­lungs­tücke der Öffent­lich­keit zugäng­lich zu machen. Des­halb wird unser Geo-Archiv mit Bestän­den aus 250 Jah­ren der­zeit digi­ta­li­siert. Dabei gelang der Über­ra­schungs­fund.“ Das mit der Digi­ta­li­sie­rung betrau­te Geo-Team stieß auf einen 75 Jah­re alten Brief, in dem von dem Mine­ral „Hum­boldtin“ die Rede war, wel­ches in der Hofer Gesteins­samm­lung sein soll, aber in den Kata­lo­gen nicht ver­zeich­net war. Die Suche begann: Schließ­lich wur­de das Team unter den 130.000 Expo­na­ten der Gesteins­samm­lung fün­dig. In einer klei­nen Schach­tel ent­deck­ten sie hasel­nuss­gro­ße gel­be Bröck­chen und ein Eti­kett mit alter Hand­schrift „Hum­boldtin aus der Mathi­as-Zeche bei Schwan­dorf“. Eich­horn: „Skep­sis war ange­bracht. Denn bis­her konn­te Hum­boldtin welt­weit nur an weni­gen Stel­len als win­zi­ge Kri­stal­le gefun­den wer­den. Erst die haus­ei­ge­ne Labor­ana­ly­tik schuf Gewiss­heit.“ Mit­tels Rönt­gen­dif­f­rak­to­me­trie wur­de ein­deu­tig die Kri­stall­struk­tur von Hum­boldtin bestä­tigt. Hum­boldtin ist eine orga­ni­sche Ver­bin­dung aus Koh­len­stoff, Was­ser und Eisen, das die gel­be Far­be ver­ur­sacht. War­um sich die gel­ben Knol­len in der Schwan­dor­fer Braun­koh­le bil­de­ten, wird ver­mut­lich für immer ein Rät­sel blei­ben. Denn der Braun­koh­le-Abbau ist ein­ge­stellt. Das Mine­ral bleibt eine baye­ri­sche Rarität.

Wei­te­re Informationen:

https://​www​.lfu​.bay​ern​.de/​g​e​o​l​o​g​i​e​/​z​e​n​t​r​a​l​e​s​_​g​e​o​a​r​c​h​i​v​/​s​c​h​a​e​t​z​e​/​h​u​m​b​o​l​d​t​i​n​/​i​n​d​e​x​.​htm