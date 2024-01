Der BBC Bay­reuth star­tet mit einem Heim­spiel in die Rück­run­de der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Am Sams­tag (20. Janu­ar 2024) sind die Art­land Dra­gons zum 18. Spiel­tag in der Ober­fran­ken­hal­le zu Gast. Das Spiel beginnt um 19 Uhr.

„Die Stim­mung in der Ober­fran­ken­hal­le mit­zu­er­le­ben, ist immer ein Genuss, für die Spie­ler wie für die Fans. Nun wol­len wir den näch­sten Erfolg ein­fah­ren, das ist doch ganz klar“, sagt Head Coach Mla­den Dri­jen­cic vor dem Spiel gegen den aktu­el­len Tabel­len­letz­ten. Vom Tabel­len­platz der Dra­chen will er sich jedoch nicht blen­den las­sen, zumal das letz­te Auf­ein­an­der­tref­fen aus dem Hin­spiel noch kei­ne drei Wochen zurück­liegt. Dri­jen­cic spricht von einem „bit­te­ren Gefühl der Nie­der­la­ge“ im Art­land. Das soll nun in einen Moti­va­ti­ons­schub umge­münzt wer­den. „Wir sind men­tal stark. Das haben wir gegen Pader­born über wei­te Strecken des Spiels gezeigt.“ Die­se Stär­ke soll nun über die gesam­te Spiel­dau­er aufs Par­kett gebracht werden.

Ein ein­fa­ches Spiel erwar­tet Dri­jen­cic trotz zuletzt fünf Sie­gen vor hei­mi­schem Publi­kum nicht. Außer gegen Bay­reuth gewan­nen die Dra­chen zuletzt das Kel­ler­du­ell gegen Pader­born und unter­la­gen dem aktu­el­len Tabel­len­füh­rer Jena zudem denk­bar knapp. „Das Team hat zuletzt so gespielt, wie der Trai­ner sich das vor­ge­stellt hat. Das Team nähert sich dem Level, das es sich vor Sai­son­be­ginn anvi­siert hat­te. Und es gab Ver­än­de­run­gen im Kader.“ Vor Weih­nach­ten trenn­te Qua­ken­brück sich von TJ Gibbs, der nach­ver­pflich­te­te Nikos Chou­cho­u­mis, laut Trai­ner Patrick Flo­mo „ein hung­ri­ger Kämp­fer­typ mit hoher Spiel­in­tel­li­genz“, fei­er­te sein Debüt gegen Bay­reuth und zün­de­te seit­dem auf Anhieb.

Der BBC muss der­weil einen schmerz­li­chen Aus­fall ver­kraf­ten: Mari­os Gio­tis wird dem BBC gegen die Dra­gons und auch in den fol­gen­den Spie­len ver­let­zungs­be­dingt nicht zur Ver­fü­gung ste­hen. Der 21-jäh­ri­ge Guard ver­letz­te sich im Spiel gegen Pader­born am Sprung­ge­lenk und wird dem Team meh­re­re Wochen lang feh­len. Ob Mari­os in die­ser Sai­son noch aufs Par­kett zurück­keh­ren kann, steht der­zeit nicht fest. Die Ver­ant­wort­li­chen des BBC son­die­ren bereits den Markt und prü­fen die Mög­lich­keit einer wei­te­ren Ver­stär­kung der Mann­schaft. BBC-Geschäfts­füh­rer Fried­rich Har­tung rich­tet Gene­sungs­wün­sche in Rich­tung des Deutsch-Grie­chen: „Am wich­tig­sten ist, dass Mari­os sei­ne Ver­let­zung voll­stän­dig aus­ku­riert. Dafür bekommt er die Zeit zur Gene­sung, die er braucht. Wir wün­schen ihm gute Bes­se­rung und hof­fen, dass er bald wie­der gesund ist.“

Die Moti­va­ti­on im Team ist hoch, gemein­sam will das Team den Ver­lust auf­fan­gen. „Wir wer­den gemein­sam den Kopf oben behal­ten und wol­len unse­ren Fans ein rich­tig gutes Spiel lie­fern“, kün­digt Dri­jen­cic an.