Bayreuth Dr. Silke Launert und Franc Dierl trafen sich mit Vertretern der kleinen Wasserkraft

Dr. Sil­ke Lau­nert (MdB) und Franc Dierl (MdL): „Gespräch mit Ver­tre­tern der klei­nen Wasserkraft“

Im Wahl­kreis­bü­ro tra­fen sich die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert und der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Franc Dierl zum Gespräch mit Ver­tre­tern der Ver­ei­ni­gung der Was­ser­kraft in Bay­ern und regio­na­len Betrei­bern von Was­ser­kraft­an­la­gen. Über die­sen Aus­tausch infor­mie­ren die Abge­ord­ne­ten wie folgt:

Das drän­gend­ste Pro­blem der Betrei­ber von Was­ser­kraft­an­la­gen in der Regi­on sind die teil­wei­se zu hohen und auch wech­seln­den Anfor­de­run­gen an die Anla­gen. Hier­bei gestal­tet sich die Zusam­men­ar­beit zwi­schen den Betrei­bern und dem Land­rats­amt in Bay­reuth bzw. dem Was­ser­wirt­schafts­amt in Hof als beson­ders schwie­rig, weil not­wen­di­ge Moder­ni­sie­rungs­maß­nah­men, wel­che den Betrieb der Anla­gen sowohl für die Betrei­ber als auch für die Anwoh­ner siche­rer machen wür­den, häu­fig von den Behör­den zu lan­ge nicht geneh­migt werden.

Franc Dierl, MdL äußert sich hier­zu wie folgt: „Wir müs­sen die klei­ne Was­ser­kraft als Teil unse­rer regio­na­len Ener­gie­ver­sor­gung und als grund­last­fä­hi­ge Ener­gie­er­zeu­gung auch in Zukunft wei­ter­hin unter­stüt­zen! Ich wer­de mich als Mit­glied im Umwelt­aus­schuss im Baye­ri­schen Land­tag für die Stär­kung der Was­ser­kraft ein­set­zen. Zudem wer­den wir als CSU-Kreis­tags­frak­ti­on einen Antrag für die klei­nen Was­ser­kraft stel­len, um auch auf Land­kreis­ebe­ne ein deut­li­ches Signal der Unter­stüt­zung zu setzen.“

Dr. Sil­ke Lau­nert, MdB ergänzt: „Das aktu­ell drän­gend­ste Pro­blem in Deutsch­land ist die Ener­gie­ver­sor­gung. Ich kann es daher nicht nach­voll­zie­hen, dass auf unter­schied­li­chen Ebe­nen, auch aus Tei­len der Bun­des­re­gie­rung, ver­sucht wird klei­ne Was­ser­kraft­wer­ke still­zu­le­gen. Wir müs­sen die klei­ne Was­ser­kraft unter­stüt­zen, auch weil sie einen Bei­trag zur CO2-Redu­zie­rung leistet.“