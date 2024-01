Sound und Groo­ve ste­hen bei die­ser Com­mu­ni­ty im Vor­der­grund. Da geht es nicht so sehr um die ein­zel­nen Musi­ker, son­dern viel­mehr um das Gemein­sa­me. Die Musik soll in den Kör­per gehen, bei den Musi­kern genau­so wie bei den Zuhö­rern. Dazu ver­schmel­zen hier die Sounds von Jazz, Soul, Pop und Rock.

Initia­tor und Master­mind der Com­mu­ni­ty of Sound ist Sil­van Koop­mann, der über vie­le Jah­re die Jazz-Sze­ne in Nürn­berg und dar­über hin­aus mit­ge­prägt hat. Zum einen durch sei­ne Lehr­tä­tig­keit als Pro­fes­sor für Jazz und Posau­ne an der Hoch­schu­le für Musik in Nürn­berg, zum ande­ren durch die Sil­van Koop­mann Big Band, die immer ein Garant für groo­vi­ge Musik auf höch­stem Niveau war und in der sehr vie­le nam­haf­te Musi­ker aus ganz Deutsch­land gespielt haben.

So waren die Musi­ker für die Com­mu­ni­ty dann auch schnell gefun­den. Kei­ne Unbe­kann­ten in der Nürn­ber­ger Sze­ne, sind sie alle in vie­len Sti­len zu Hau­se. Ein­zeln und gemein­sam kennt man sie aus ganz unter­schied­li­chen Pro­jek­ten, wie z.B. Colo­red Cha­me­le­on, Children‚s Cor­ner, The Usu­al Suspects, Jens Mag­de­burgs Land­scape, Blue Heat, On Cue Big Band und Big Wab­bits Band.

Für Abwechs­lung ist somit gesorgt. Auf dem Pro­gramm ste­hen zum Bei­spiel groo­vi­ge Stücke von den Crusaders und Wolf­gang Haff­ner, Tra­di­tio­nel­le­res von Shor­ty Rod­gers und Bob­by Wat­son, aber auch regio­na­le Kom­po­ni­sten und Arran­geu­re wie Chri­stoph Mül­ler und Sil­van Koop­mann sind vertreten.

Sound & Groove—Live in Concert