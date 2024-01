Füh­rung zur Bison & Rot­wild Her­de in Sichersreuth

Der Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge besticht durch sei­ne Gip­fel, die ein­drucks­vol­len Fels­for­ma­tio­nen und wei­ten, uri­gen Fich­ten­wäl­der. Doch gera­de im Inne­ren des „stei­ner­nen Huf­ei­sens“ (Selb-Wun­sied­ler Hoch­flä­che) ist durch die Bewirt­schaf­tung des Men­schen eine jahr­hun­der­te­al­te Kul­tur­land­schaft ent­stan­den, die in ihrer ursprüng­li­chen Form eine enor­me Arten­viel­falt her­vor­brach­te. Vie­le öko­lo­gisch wert­vol­le Flä­chen konn­ten erst dadurch ent­ste­hen, dass Scha­fe, Kühe oder auch Schwei­ne zum Fres­sen in die Land­schaft getrie­ben wur­den. Die­ser wich­ti­ge Fak­tor der natur­be­las­se­nen öko­lo­gi­schen Vieh­hal­tung ging mit Ein­füh­rung der Stall­hal­tung lei­der weit­ge­hend ver­lo­ren. Aus Grün­den der Land­schafts­pfle­ge aber auch des Tier­wohls bemüht man sich heu­te, der mög­lichst exten­si­ven Bewei­dung durch Nutz­vieh wie­der grö­ße­re Bedeu­tung zukom­men zu las­sen ‑auch um den Erhalt der Bio­di­ver­si­tät in unse­rem Raum zu för­dern. Dies sieht die Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge mit der För­de­rung der öko­lo­gi­schen Land­wirt­schaft und Vieh­hal­tung als wich­ti­ge Auf­ga­be an und ergänzt sich damit mit den Zie­len des Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge e.V.

Die Öko-Modell­re­gi­on (ÖMR) und der Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge laden Sie recht herz­lich zum gemein­sa­mem, fami­li­en­freund­li­chen Win­ter­wan­der­tag im Fich­tel­ge­bir­ge ein. Die Ran­ger des Natur­parks sowie die Pro­jekt­ma­na­ger der Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge star­ten mit Ihnen in Klein­wen­dern, an der Wei­de des öko­lo­gi­sche gehal­te­nen Sechs-Ämter-Rot­viehs von Herrn Küspert.

Die geführ­te Wan­de­rung führt Sie durch das erste „Arche Dorf“ Bay­erns, ent­lang dem Wen­der­ner Tal­weg am Natur­denk­mal Sie­ben­brunn vor­bei, zum bio­zer­ti­fi­zier­ten Bison- und Rot­wild­wei­de­be­trieb in Sichersreuth.

Zwi­schen­durch machen wir immer wie­der Pau­se und erfah­ren von den erfah­re­nen Natur­park­Ran­gern im akti­ven Aus­tausch Infor­ma­tio­nen zu den Eigen­hei­ten der vor­han­de­nen Kul­tur­land­schaft. Auf dem Bison & Rot­wild Wei­de­be­trieb von Herrn Höp­fel erhal­ten Sie eine Füh­rung mit Geschich­ten zur Rück­ho­lung, Hal­tung und Ver­ar­bei­tung die­ser alten Wild­rind­art. Um das leib­li­che Wohl küm­mert sich zum Abschluss des gemein­sa­men Win­ter­wan­der­ta­ges das Gast­haus Reinl in Sichers­reuth, wel­ches dann zum Ver­zehr von Bison oder vege­ta­ri­schen Bio-Bur­gern sowie Geträn­ken ein­lädt. Die Rück­fahrt nach Klein­wen­dern erfolgt dann über Klein­bus­se zwi­schen 18.45Uhr – 19.00Uhr.

Öko­lo­gi­scher Win­ter­wan­der­tag im Natur­park Fichtelgebirge

Ver­an­stal­ter: Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge & Natur­park Fichtelgebirge

Ver­an­stal­tungs­da­tum: 24.02.2024

Start­zeit­punkt: 14:00 Uhr

Treff­punkt: Wan­der­park­platz Klein­wen­dern

Dau­er der Füh­rung incl. Ein­kehr: ca. 5 Stunden

Weg­strecke: ca. 3KM (Kin­der geeignet)

Kosten: BIO-Hof Höpfl (Spen­de), Essen & Geträn­ke auf eige­ne Kosten

Fahrt­ko­sten: Spendenbasis

Anmel­dung: zwin­gend not­wen­dig (Name, Teil­neh­mer­zahl, Kon­takt-Num­mer) unter: Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge, Tele­fon: 09232 80 – 667 , oekomodellregion@​landkreis-​wunsiedel.​de

Wir freu­en uns auf Ihr Anmeldung!

Eure Pro­jekt­ma­na­ger der ÖMR & Naturpark-Ranger