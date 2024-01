Zeu­ge reagier­te auf Pressemeldung

MARKT­RED­WITZ, LKR. WUN­SIE­DEL / EGER (CZ). Ein auf­merk­sa­mer Bür­ger erin­ner­te sich an einen Zeu­gen­auf­ruf vom Sep­tem­ber 2023. In Eger, Tsche­chi­en, erkann­te der Mann ein gestoh­le­nes Fahr­zeug wie­der. Das Auto wur­de sichergestellt.

Im letz­ten Herbst, vom 23. bis 25. Sep­tem­ber 2023, hat­ten Unbe­kann­te in Markt­red­witz ein Elek­tro­au­to gestoh­len. Es han­del­te sich um einen wei­ßen VW ID.3, der auf dem Gelän­de eines Bau­fach­han­dels in der Röß­ler­mühl­stra­ße abge­stellt war. Die ober­frän­ki­sche Poli­zei ver­öf­fent­lich­te dar­auf­hin einen Zeugenaufruf.

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag rief ein auf­merk­sa­mer 19-jäh­ri­ger Markt­red­wit­zer bei der Poli­zei an und teil­te mit, er habe das gestoh­le­ne Fahr­zeug gefun­den. Der jun­ge Mann hat­te das Elek­tro­au­to im nahen Eger in der Tsche­chi­schen Repu­blik gese­hen und sich an den Pres­se­auf­ruf vom Sep­tem­ber erin­nert. Das Fahr­zeug park­te vor einem Restau­rant und trug noch die Ori­gi­nal­kenn­zei­chen mit Markt­red­wit­zer Zulas­sung. Über das Gemein­sa­me Zen­trum für grenz­über­schrei­ten­de Zusam­men­ar­beit wur­de eine Strei­fe der tsche­chi­schen Poli­zei zum Ein­satz­ort geschickt und stell­te das Fahr­zeug sicher.

Von den Auto­die­ben fehlt bis­lang noch jede Spur. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof führt die Ermitt­lun­gen und nimmt auch wei­ter­hin sach­dien­li­che Hin­wei­se ent­ge­gen, die zu den Tätern füh­ren könn­ten. Tel.-Nr. 09281/7040.