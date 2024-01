Wo Licht ist, ist auch Schatten

Am 3. und 4. Febru­ar lädt der Foto­club der Volks­hoch­schu­le Ecken­tal zu sei­ner dies­jäh­ri­gen Aus­stel­lung “Licht und Schat­ten” ein. In mehr als 90 groß­for­ma­ti­gen Auf­nah­men, gekonnt foto­gra­fiert und lie­be­voll aus­ge­ar­bei­tet, zeigt der Foto­club Bil­der, die das The­ma in sei­nen ver­schie­den­sten Facet­ten im wört­li­chen und über­tra­ge­nen Sinn beleuchten.

Die Aus­stel­lung ist am Sams­tag und am Sonn­tag jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr in der Georg-Hänf­ling-Hal­le Eschen­au, Pfarr­gar­ten 1, 90542 Ecken­tal, geöff­net. Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wird die Foto-Aus­stel­lung wie­der von einer Mul­ti­me­dia-Show begleitet.

Der Ein­tritt für die­se Ver­an­stal­tung ist frei.