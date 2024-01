Bür­ger­mei­ster bei Dechs­endor­fer Feuerwehr

Zu Gast bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Dechs­endorf am Frei­tag, 19. Janu­ar, ist Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth. Die Ver­samm­lung mit Dienst­be­spre­chung fin­det im Gast­hof Ran­gau statt.

vhs: Ein­schrei­bung und neu­es Pro­gramm ab Mittwoch

Die Ein­schrei­bung an der Volks­hoch­schu­le (vhs) für das Früh­jahr-/Som­mer­se­me­ster 2024 star­tet am Mitt­woch, 17. Janu­ar. An die­sem Tag erscheint auch das neue Pro­gramm­heft mit mehr als 1.200 Ange­bo­ten. Die Anmel­dung zu Kur­sen und Ver­an­stal­tun­gen kann online erfol­gen (www​.vhs​-erlan​gen​.de), per Mail (vhs.​sekretariat@​stadt.​erlangen.​de) oder im Ser­vice­bü­ro (Fried­rich­stra­ße 19). Zudem kann auch der Anmel­de­bo­gen aus dem Pro­gramm­heft genutzt und ein­ge­sen­det wer­den. Das Seme­ster­the­ma lau­tet im Frühjahr/​Sommer „Gutes Leben“. Das Seme­ster beginnt am 3. März um 11:00 Uhr mit der Eröff­nung der Foto­gra­fie-Aus­stel­lung: „Glück Erlangen“.

„Con­cer­ti­no“ am Frei­tag in der Stabi

Die Stadt­bi­blio­thek (Sta­bi, Markt­platz 1) lädt am Frei­tag, 19. Janu­ar, um 17:00 Uhr zum „Con­cer­ti­no“. Für die­ses beson­de­re Kon­zert­er­leb­nis haben Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Erlan­ger Musik­in­sti­tuts anspruchs­vol­le Stücke ein­stu­diert. Besu­che­rin­nen und Besu­cher dür­fen sich auf ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm freu­en. Der Ein­tritt ist kostenfrei.

Kul­tur­punkt Bruck lädt zu „Upcy­cling Christmas“

Weih­nach­ten im Über­fluss mit vie­len Lebens­mit­tel­re­sten, über­flüs­si­gen Geschen­ken, Advents­ker­zen­re­sten und nadeln­den Christ­bäu­men. Zusam­men mit „foods­ha­ring Erlan­gen“ will der Kul­tur­punkt Bruck die­ser Fül­le ent­geg­nen und lädt am Sams­tag, 20. Janu­ar, von 14:00 bis 17:00 Uhr zum „Upcy­cling Christ­mas“ im Gemein­schafts­gar­ten sei­ner Ein­rich­tung ein.

Gemein­sam wird aus geret­te­ten Lebens­mit­teln eine Gemü­se­sup­pe geschnip­selt und gekocht. Die Leb­ku­chen und Kek­se lässt man sich mit übrig geblie­be­nem Glüh­wein und Kin­der­punsch sowie lecke­rem Stock­brot an der Feu­er­scha­le schmecken. Ver­schie­de­ne Upcy­cling-Aktio­nen locken: aus gebrauch­ten Milch­tü­ten wird etwas Neu­es und auch Ker­zen­re­ste bekom­men eine neue Gestalt. Unge­lieb­te Weih­nachts­ge­schen­ke kön­nen im Gib&Nimm-Schrank plat­ziert wer­den. Ger­ne dür­fen Plätz­chen, Punsch und Ker­zen­re­ste mit­ge­bracht werden.

Der Ein­tritt ist frei.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt es tele­fo­nisch (09131 86–3585) oder per E‑Mail (kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de) sowie auf der Inter­net­sei­te www​.kul​tur​punkt​-bruck​.de.

Rudels­wei­her­stra­ße noch bis Ende Janu­ar gesperrt

Die Sper­rung in der Rudels­wei­her­stra­ße am Burg­berg ver­län­gert sich noch bis Diens­tag, 30. Janu­ar. Dar­über hat das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt infor­miert. Auf Höhe der Haus­num­mer 12 a fin­den Arbei­ten am Kanal statt. Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer kön­nen die Bau­stel­le pas­sie­ren. Die Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.