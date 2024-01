Schu­le mit Cou­ra­ge“ des Kulm­ba­cher Caspar-Vischer-Gymnasiums

Schüler*innen des Cas­par-Vischer-Gym­na­si­ums aus Kulm­bach haben im Rah­men des Pro­jek­tes „Schu­le ohne Ras­sis­mus, Schu­le mit Cou­ra­ge“ haben im Zuge des Pri­de Months Juni durch ver­schie­de­ne Aktio­nen, etwa dem Ver­kauf von Kuchen oder dem Ver­kauf selbst geba­stel­ter Pri­de-Arm­bän­der, über que­e­re The­men auf­ge­klärt und Spen­den i. H. v. 315,00 € gesam­melt, die der Tafel Kulm­bach, der Kulm­ba­cher Geschwi­ster-Gum­mi-Stif­tung sowie dem Que­er Bay­reuth e. V. zu jeweils glei­chen Tei­len i. H. v. jeweils 105,00 € zugutekamen.

Schu­le ohne Ras­sis­mus – Schu­le mit Cou­ra­ge“ ist ein Pro­jekt des Ver­eins Akti­on Cou­ra­ge e.V.. Ziel des Ver­eins ist es, auf Dis­kri­mi­nie­rung und auch ins­be­son­de­re Ras­sis­mus auf­merk­sam zu machen und Schü­le­rIn­nen, sowie Lehr­kräf­te dafür zu sen­si­bi­li­sie­ren, was auch die Schüler*innen des Cas­par-Vischer-Gym­na­si­ums, die aus allen Klas­sen­stu­fen von der 7. Klas­se an bis hin zur Abitur­stu­fe kom­men, errei­chen woll­ten; . „Wir stre­ben an unse­rer gesam­ten Schu­le mehr Tole­ranz an und möch­ten auch über die­se Gren­zen hin­aus auf­klä­ren und ein Bewusst­sein schaf­fen“, erklärt ein*e Schüler*in bei der Spen­den­über­ga­be. „Die gesam­te Schul­fa­mi­lie hat sich aktiv dafür ent­schie­den die­ses Pro­jekt durch­zu­füh­ren – getra­gen wird es jedoch haupt­säch­lich von den enga­gier­ten Teil­neh­mern des Wahl­fa­ches“, ergänzt Pro­jekt­lei­ter Ren­ner, wel­cher Leh­rer im Zweig Sozi­al­wis­sen­schaf­ten ist.

Der Vor­sit­zen­de des Que­er Bay­reuth e. V., Robert Gluch, freut sich: „Es erfor­dert bei so hohen Umfra­ge­wer­ten für rech­te Par­tei­en und einem poli­ti­schen Rechts­ruck sehr viel Mut, sich an einer Schu­le so für que­e­re The­men ein­zu­set­zen. Wir sagen ganz herz­lich Dan­ke an die Schüler*innen des Cas­par-Vischer-Gym­na­si­ums für ihren Mut und ihr Enga­ge­ment und wün­schen uns davon mehr in der Gesell­schaft. Die Schüler*innen sind ein leuch­ten­des Bei­spiel für eine offe­ne und tole­ran­te Gesellschaft!“