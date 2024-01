Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw-Fah­re­rin ent­fernt sich uner­laubt von Unfallstelle

Stadt­ge­biet Coburg. Am Sams­tag, gegen 16:00 Uhr, ver­ur­sach­te eine bis­lang unbe­kann­te Fah­re­rin eines blau­en Dacia Duster auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße einen Ver­kehrs­un­fall und ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Die Frau fuhr mit dem Dacia Duster rück­wärts gegen einen gepark­ten roten Kia und beschä­dig­te die­sen an der hin­te­ren Stoß­stan­ge. Am Kia ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin stieg nach dem Unfall aus und betrach­te­te den von ihr ange­fah­ren Pkw.

Anschlie­ßend stieg die Dame ein und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne ihren gesetz­li­chen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­che­rin nach­zu­kom­men. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg nimmt Zeu­gen­hin­wei­se zum Straf­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort unter der Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Audi-Fah­rer unter Alkoholeinfluss

STADT­GE­BIET COBURG. Am frü­hen Sams­tag­abend, gegen 19:10 Uhr, über­prüf­ten Poli­zei­be­am­te der PI Coburg die Ver­kehrs­tüch­tig­keit bei einem 42-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer in der Albrecht-Dürer-Stra­ße. Der Audi-Fah­rer aus Röden­tal wies star­ken Alko­hol­ge­ruch in der Atem­luft auf. Ein Alko­hol­test ergab mehr als 2 Pro­mil­le. Es folg­ten eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus, die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins und eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Peu­geot-Fah­rer unter Drogeneinfluss

STADT­GE­BIET COBURG. Am spä­ten Sams­tag­abend, gegen 23:55 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Coburg einen 25-jäh­ri­gen Fah­rer eines Peu­geot im Hahn­weg. Der jun­ge Mann stand unter dem Ein­fluss meh­re­rer Betäu­bungs­mit­tel­sub­stan­zen. Es erfolg­te eine Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus. Die Poli­zei­be­am­ten fer­tig­ten eine Anzei­ge wegen Fah­rens unter Betäu­bungs­mit­tel­ein­fluss an.