IHK errich­tet neu­en Cam­pus in Bay­reuth

Inve­sti­ti­on in beruf­li­che Bil­dung am Stand­ort Ober­fran­ken Die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth plant ein umfang­rei­ches Bau­pro­jekt am Stand­ort Bay­reuth. Vorgesehen…