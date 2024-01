Inve­sti­ti­on in beruf­li­che Bil­dung am Stand­ort Oberfranken

Die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth plant ein umfang­rei­ches Bau­pro­jekt am Stand­ort Bay­reuth. Vor­ge­se­hen ist der kom­plet­te Abbruch bestehen­der Gebäu­de­tei­le des IHK-Bil­dungs­zen­trums sowie der Neu­bau eines „IHK-Cam­pus Bay­reuth“ an glei­cher Stel­le. „Wir möch­ten damit den ver­än­der­ten Anfor­de­run­gen an moder­ne Bil­dungs­trä­ger einer­seits sowie an Nach­hal­tig­keit und Ener­gie­ef­fi­zi­enz ande­rer­seits Rech­nung tra­gen“, erläu­tert Dr. Micha­el Waas­ner, Prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth. Der Start des Rück­baus ist für Febru­ar 2024 geplant, anschlie­ßend fol­gen die Abbruch­ar­bei­ten. Die Fer­tig­stel­lung ist für 2026 vor­ge­se­hen. Das Bau­pro­jekt umfasst ein Volu­men von rund 14 Mil­lio­nen Euro und wird durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie mit euro­päi­schen Mit­teln gefördert.

Kern der Bau­maß­nah­me ist das an der Fried­rich-von-Schil­ler-Stra­ße befind­li­che Bil­dungs­zen­trum, das Mit­te der 70er-Jah­re als Funk­ti­ons­bau in Beton­bau­wei­se errich­tet wur­de und mitt­ler­wei­le erheb­li­chen Sanie­rungs­be­darf auf­weist. Der größ­ten­teils leer­ste­hen­de und seit Jah­ren nicht genutz­te Gebäu­de­teil wird den Anfor­de­run­gen an einen moder­nen Aus‑, Fort- und Wei­ter­bil­dungs­be­trieb nicht mehr gerecht.

Nach sorg­fäl­ti­ger Prü­fung und Abwä­gung mög­li­cher Alter­na­ti­ven hat die IHK-Voll­ver­samm­lung daher beschlos­sen, die­sen Gebäu­de­teil abzu­bre­chen und an glei­cher Stel­le einen moder­nen, mul­ti­funk­tio­nal nutz­ba­ren „IHK-Cam­pus Bay­reuth“ mit einer hoch fle­xi­blen Raum­ge­stal­tung zu errich­ten. Die­ser soll auch den Anfor­de­run­gen in Sachen Nach­hal­tig­keit, Ener­gie­ef­fi­zi­enz und Bar­rie­re­frei­heit gerecht wer­den und durch die Mul­ti­funk­tio­na­li­tät deut­lich klei­ner als der jet­zi­ge Gebäu­de­kom­plex ausfallen.

Hei­mat für lebens­lan­ges Lernen

„Mit der Schaf­fung eines ‚IHK-Cam­pus Bay­reuth‘ tra­gen wir dem gestie­ge­nen Stel­len­wert der beruf­li­chen Bil­dung Rech­nung“, so IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Wolf­ram Brehm. „Wir möch­ten Unter­neh­men und deren Arbeits‑, Fach- und Füh­rungs­kräf­ten eine Hei­mat für lebens­lan­ges Ler­nen anbie­ten, in der sie ihre berufs­prak­ti­schen Kom­pe­ten­zen best­mög­lich ent­wickeln kön­nen.“ Zudem soll damit neue Strahl­kraft für „Die Wei­ter­bil­dung für Ober­fran­ken“, die Mar­ke, unter der die IHK-Wei­ter­bil­dung am Markt auf­tritt, ent­fal­tet wer­den. „Wir inve­stie­ren nicht nur in ein neu­es Gebäu­de, son­dern in die Zukunft des Stand­or­tes Ober­fran­ken“, so Brehm.

Die Bau­maß­nah­me umfasst ein Volu­men von ca. 14 Mil­lio­nen Euro und wird vom Baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um geför­dert. Als Pla­nungs­bü­ro wur­den die Archi­tek­ten Stief­ler + Sei­ler PartGmbB beauf­tragt. Der geziel­te Rück­bau von innen nach außen soll im Febru­ar 2024 star­ten. Der Betrieb der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth sowie der IHK-Wei­ter­bil­dung wird wäh­rend der Bau­ar­bei­ten nicht beein­träch­tigt. Über den genau­en Zeit­punkt der Abbruch­ar­bei­ten wird die IHK recht­zei­tig informieren.

IHK will beruf­li­che Bil­dung stärken

Die Stär­kung der beruf­li­chen Bil­dung in der Regi­on Ober­fran­ken ist eine der Schlüs­sel­auf­ga­ben der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth. Als Inter­es­sen­ver­tre­tung der ober­frän­ki­schen Wirt­schaft setzt sich die IHK daher für die Wei­ter­ent­wick­lung betrieb­li­cher Aus- und Wei­ter­bil­dung sowie die Gleich­wer­tig­keit aka­de­mi­scher und beruf­li­cher Bil­dung ein. Mit der Wei­ter­ent­wick­lung und Moder­ni­sie­rung der bestehen­den Lehr- und Lern­or­te möch­te die IHK den Anfor­de­run­gen an moder­ne und pra­xis­na­he Bil­dung gerecht werden.