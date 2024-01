Unter dem Mot­to „Es wim­melt auch in Bay­reuth“ lädt das RW21 am Mitt­woch, 24. Janu­ar 2024, um 16 Uhr, zu einem wim­me­li­gen Zei­chen­work­shop mit Lena Wenz in die Krea­tiv­werk­statt von RW21 ein. Die­ser Work­shop fin­det im Rah­men der Aus­stel­lung „Die gan­ze Welt auf einer Sei­te“ in der Stadt­bi­blio­thek statt. Nach­dem die Aus­stel­lung ihre Besucher/​innen auf Welt­rei­se führt, keh­ren die Teilnehmer/​innen des Zei­chen­work­shops wie­der nach Bay­reuth zurück. Gemein­sam erstel­len sie ein immer wach­sen­des Wim­mel­bild von ihrem Bay­reuth. Ein­ge­la­den sind alle Krea­ti­ven ab acht Jah­ren. Bit­te Schu­he und Klei­dung mit­brin­gen, die dreckig wer­den darf. Es wird mit Acryl­far­ben gemalt, die in der Regel abwasch­bar sind. Um Anmel­dung bis 20. Janu­ar per E‑Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de wird gebeten.