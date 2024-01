Die Bay­reu­ther Erb­rechts­ta­ge haben die­ses Jahr die Schwer­punk­te Testa­ment & Vor­sor­ge sowie Pflicht­teil & Erbengemeinschaft.

Die Bay­reu­ther Erb­rechts­ta­ge fin­den die­ses Jahr statt am Do., 29. Febru­ar und Do., 14. März, wie immer im Histo­ri­schen Sit­zungs­saal im Alten Rat­haus, Maxi­mi­li­an­str. 33, Sei­ten­ein­gang Braut­gas­se, jeweils von 18:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr.

Im Anschluss an die Vor­trä­ge kön­nen Fra­gen an die Refe­ren­ten gestellt werden.

The­ma am 29.02.2024 lau­tet „Testa­ment & Vor­sor­ge – Risi­ken vermeiden“.

The­ma am 14.03.2024 lau­tet: „Pflicht­teil und Erben­ge­mein­schaft – Streit vermeiden“.

Der Ein­tritt von 3,- Euro geht wie jedes Jahr als Spen­de an die Tafel Bay­reuth e.V.

Besu­cher erhal­ten erläu­ter­te Muster­for­mu­la­re zu den The­men Testa­ment, Ber­li­ner Testa­ment, Vor­sor­ge­voll­macht und Patientenverfügung.

Vor­anmel­dung nicht erfor­der­lich, Plät­ze sind jedoch begrenzt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.bay​reu​ther​-erb​rechts​ta​ge​.de .