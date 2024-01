Aus­län­der­be­hör­de des Bam­ber­ger Ord­nungs­am­tes zieht in das neue Dienst­ge­bäu­de in der Luit­pold­stra­ße

Wegen des Umzugs in das neue Rat­haus in der Luit­pold­stra­ße ist die Aus­län­der­be­hör­de der Stadt Bam­berg in der Woche vom…