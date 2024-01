Haus am See bie­tet Aufri­schungs­kurs in Erster Hilfe

Wie ver­sorgt man offe­ne Wun­den? In wel­chen Rhyth­mus erfolgt die Herz­druck­mas­sa­ge? Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen bie­tet der Erste Hil­fe Fresh-Up-Kurs im Haus am See. Der ASB bie­tet dafür zwei Ter­mi­ne an: Am Sams­tag, 2. März, und Sams­tag, 9. März, jeweils von 10 bis 13.30 Uhr. Der Unko­sten­bei­trag für die Teil­nah­me beträgt 30 Euro.

Bit­te im Haus am See unter 09561/892580 anmel­den. Anmel­de­schluss ist der 31. Januar.