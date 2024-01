Wegen des Umzugs in das neue Rat­haus in der Luit­pold­stra­ße ist die Aus­län­der­be­hör­de der Stadt Bam­berg in der Woche vom 22. bis 26. Janu­ar 2024 nicht erreich­bar. Ab Mon­tag, 29. Janu­ar 2024, ist die Aus­län­der­be­hör­de dann in der Luit­pold­stra­ße 51, 96052 Bam­berg, im ersten und zwei­ten Geschoss des ehe­ma­li­gen EON-Hoch­hau­ses (jetzt „Lui One“) zu fin­den. Tele­fon­num­mern und Mail­adres­sen ändern sich nicht.