Der jun­ge Deutsch-Kana­di­er Colin Camp­bell wird ab sofort für Ent­la­stung sorgen

Die Sel­ber Wöl­fe reagie­ren mit der Ver­pflich­tung von Colin Camp­bell auf die jüng­sten Aus­fäl­le in der ohne­hin schon rela­tiv dünn besetz­ten Defen­siv­ab­tei­lung. Der Deutsch-Kana­di­er lief zuletzt für die EHF Pas­sau Black Hawks in der Ober­li­ga Süd auf. Der 22-Jäh­ri­ge soll die aktu­el­le per­so­nel­le Lücke schlie­ßen als auch für den Rest der Sai­son die eta­blier­ten Stamm­kräf­te entlasten.

Aus den kana­di­schen Nach­wuchs­li­gen nach Deutschland

Der in Kana­da gebo­re­ne Colin Camp­bell erlern­te den Eis­hockey­sport in sei­ner Hei­mat und durch­lief diver­se hoch­klas­si­ge Nach­wuchs­li­gen im Mut­ter­land des Eis­hockeys. Aus der Uni­ver­si­täts­li­ga USports ging es für den Ver­tei­di­ger, der auch die deut­sche Staats­bür­ger­schaft besitzt, zu Beginn die­ser Sai­son zu den EHF Pas­sau Black Hawks in die Ober­li­ga Süd, wo Selbs Head­coach Ryan Foster auf ihn auf­merk­sam wurde.

„Colin hat das Poten­zi­al, uns weiterzuhelfen“

„Wir haben in der Defen­si­ve eini­ge Aus­fäl­le zu ver­kraf­ten, bei denen wir auch nicht genau wis­sen, wann sie wie­der ein­satz­fä­hig sind. Zuletzt hat das dazu geführt, dass Dani­el Schwam­ber­ger in der Ver­tei­di­gung aus­hel­fen muss­te. Auf Dau­er wür­de dies zu einer Über­be­la­stung unse­rer ver­blie­be­nen Defen­siv­kräf­te führen.

Mit Colin Camp­bell haben wir einen jun­gen Ver­tei­di­ger gefun­den, der defi­ni­tiv das Poten­zi­al hat, uns wei­ter­zu­hel­fen. So sind wir brei­ter auf­ge­stellt und für die anste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen in der ver­blei­ben­den Sai­son bes­ser gerü­stet“, begrün­det Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Sven Geri­ke die Ver­pflich­tung und fügt hin­zu: „Unser Dank gilt auch den Ver­ant­wort­li­chen der Black Hawks, die Colin kei­ne Stei­ne in den Weg gelegt und den Wech­sel ermög­licht haben.“

„Der Wech­sel nach Selb ist eine gro­ße Chan­ce für mich“

Colin Camp­bell, der bereits in Selb ein­ge­trof­fen ist und am Trai­nings­be­trieb teil­nimmt, freut sich auf sei­ne neue Her­aus­for­de­rung: „Ich habe sehr viel Gutes über Selb als Eis­hockey-Stand­ort gehört. Der Wech­sel zu den Sel­ber Wöl­fen in die DEL2 ist eine gro­ße Chan­ce für mich. Sowohl als Spie­ler als auch per­sön­lich.“ Der Links­schüt­ze beschreibt sich selbst als „2‑We­ge-Ver­tei­di­ger. Mein Haupt­au­gen­merk liegt auf der Defen­si­ve, aber ich kann mich auch offen­siv ein­brin­gen, wenn sich die Gele­gen­heit bie­tet.“ Der 22-Jäh­ri­ge bringt unbe­ding­ten Sie­ges­wil­len mit in die Por­zel­lan­stadt und will sein neu­es Team mit vol­lem Ein­satz dabei unter­stüt­zen, Sie­ge ein­zu­fah­ren, um letzt­end­lich die Play­offs zu erreichen.

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – neu, zuletzt EHF Pas­sau Black Hawks, Ober­li­ga Süd

Colin Camp­bell

Geburts­tag: 21.03.2001

Geburts­ort: Mis­sis­sau­ga, Onta­rio, Kanada

Grö­ße: 1,78 m

Gewicht: 84 kg

Spie­le /​Tore /​Vorlagen /​Strafen: EHF Pas­sau Black Hawks, OL Süd 2023/2024: 32/4/17/20



Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Colin Camp­bell eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2023/2024.