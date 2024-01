Das aktu­el­le KJR Pro­gramm- und Ser­vice­heft 2024 ist ab sofort in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim, Äuße­re Nürn­ber­ger Str. 1 in Forch­heim (4. Stock) und in den näch­sten Tagen in den Gemein­de­ver­wal­tun­gen sowie den wei­ter­füh­ren­den Schu­len erhältlich.

Dar­über hin­aus ist das Pro­gramm­heft ab sofort über die Home­page www​.kjr​-forch​heim​.de als PDF-Doku­ment abrufbar.

Der Anmel­de­be­ginn für die geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen ab April ist am Sonn­tag, den 28.01.2024 um 18.00 Uhr. Für Ver­an­stal­tun­gen bis Ende März ist eine Anmel­dung bereits jetzt schon mög­lich. Anmel­dun­gen kön­nen aus­schließ­lich nur noch online über die oben genann­te Home­page erfolgen.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie unter 09191/7388–0 oder per E‑Mail an info@​kjr-​forchheim.​de.