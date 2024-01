Ate­lier­ge­spräch mit Niko­la Huppertz

17. Janu­ar 2024, 16.15 Uhr

Hör­saal 00.25, An der Uni­ver­si­tät 2, 96047 Bamberg

Im Rah­men des Semi­nars Bil­der­bü­cher, das von der Inha­be­rin der Pro­fes­sur für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft Prof. Dr. Andrea Bartl im Win­ter­se­me­ster gehal­ten wird, ist die Bil­der­buch­künst­le­rin Niko­la Hup­pertz an der Uni­ver­si­tät Bam­berg zu Gast. Hup­pertz arbei­tet als freie Kin­der- und Jugend­buch­au­to­rin und hat bei­spiels­wei­se „Mei­ne Mut­ter, die Fee“ oder „Der schön­ste Tag zum Nichts­tun“ ver­fasst. Die Lesung steht allen Inter­es­sier­ten offen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​g​e​r​m​-​l​i​t​2​/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​a​t​e​l​i​e​r​g​e​s​p​r​a​e​c​h​-​m​i​t​-​d​e​r​-​b​i​l​d​e​r​b​u​c​h​k​u​e​n​s​t​l​e​r​i​n​-​n​i​k​o​l​a​-​h​u​p​p​e​r​tz/

“Ver­schär­fung Nah­ost­kon­flikt und Anti­se­mi­tis­mus in Deutsch­land – Wie hängt das zusam­men?” Vor­trag von Kai E. Schubert

18. Janu­ar 2024, 18 Uhr

MG1/00.04, Mar­kus­platz 3, 96047 Bamberg

Die Fach­schaft Human­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Bam­berg lädt zu einem Vor­trag von Kai E. Schu­bert über den Nah­ost­kon­flikt ein. Schu­bert arbei­tet am Zen­trum für anti­se­mi­tis­mus­kri­ti­sche Bil­dung der Uni­ver­si­tät Würz­burg und stellt im Vor­trag die Lage in Isra­el vor. Doch nicht nur der Nahe Osten ist betrof­fen – auch in Deutsch­land häu­fen sich seit der Eska­la­ti­on des Kon­flikts anti­se­mi­ti­sche Vor­fäl­le. Schu­bert wird im Vor­trag auf die kom­ple­xen Zusam­men­hän­ge zwi­schen Krieg und Anti­se­mi­tis­mus ein­ge­hen. Zudem wird er erör­tern, wel­che Hand­lungs­mög­lich­kei­ten für Bil­dungs­ein­rich­tun­gen bestehen, mit dem The­ma umzugehen.