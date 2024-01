Das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie der Stadt Bay­reuth bie­tet im Rah­men des Inter­na­tio­na­len Jugend­aus­tau­sches erneut Som­mer­jobs für Schüler/​innen und Stu­die­ren­de in Anne­cy und La Spe­zia im August 2024 an. In der fran­zö­si­schen Part­ner­stadt Anne­cy sowie in der ita­lie­ni­schen Part­ner­stadt La Spe­zia wer­den für die Dau­er des Monats August jeweils vier Som­mer­jobs ange­bo­ten. Inter­es­sier­te voll­jäh­ri­ge Schüler/​innen und Stu­die­ren­de, die über aus­rei­chend Sprach­kennt­nis­se in der jewei­li­gen Lan­des­spra­che ver­fü­gen, kön­nen sich ab sofort beim Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie bewerben.

Wäh­rend des Auf­ent­hal­tes in der Part­ner­stadt wer­den kosten­lo­se Unter­brin­gung und eine Ver­gü­tung gewährt. Um ihre Ver­pfle­gung küm­mern sich die Teil­neh­men­den sel­ber. Das Pro­jekt ist eine tol­le Mög­lich­keit, die Part­ner­städ­te von Bay­reuth ken­nen­zu­ler­nen, neue Kon­tak­te zu knüp­fen und die eige­nen Sprach­kennt­nis­se zu ver­tie­fen. Bewer­bun­gen für die Som­mer­jobs in den Part­ner­städ­ten sind in deut­scher und in der jewei­li­gen Lan­des­spra­che (fran­zö­sisch bzw. ita­lie­nisch) bis spä­te­stens 31.03.2024 mit Anschrei­ben und Lebens­lauf an das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie zu rich­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen bekom­men Inter­es­sier­te unter Tele­fon 0921 25–1765 oder per E‑Mail an felix.​niegel@​stadt.​bayreuth.​de sowie unter www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de (Aus­tausch­pro­gram­me).