MdB Lisa Badum zur aktu­el­len Debat­te um Agrar­die­sel und die Bauerproteste:

„Ange­sichts der gest­ri­gen Äuße­run­gen sei­tens der CSU bei den Bau­ern­de­mon­stra­tio­nen in Forch­heim und Bam­berg und ihrer schar­fen Kri­tik an der Bun­des­re­gie­rung sind eini­ge Klar­stel­lun­gen erfor­der­lich. Wäh­rend die Ampel seit 2 Jah­ren regiert, haben CSU-Land­wirt­schafts­mi­ni­ster seit Jah­ren und Jahr­zehn­ten zu den struk­tu­rel­len Pro­ble­men der Land­wir­tin­nen und Land­wir­te bei­getra­gen und die­se ver­schärft. In den letz­ten 16 Jah­ren gab es 140.000 Hof­auf­ga­ben. In Brüs­sel setz­te sich die CSU wei­ter für die Flä­chen­prä­mie ein, die vor allem Groß­grund­be­sit­zer bevor­teilt und die indu­stri­el­le Land­wirt­schaft wei­ter beför­dert. Wo war der Ein­satz für die Klein­bau­ern? Wo ist das Ein­ge­ständ­nis einer kata­stro­phal geschei­ter­ten Agrar­po­li­tik der Uni­on, bei der Erzeu­ge­rin­nen und Erzeu­ger seit Jahr­zehn­ten immer weni­ger für ihr Pro­dukt bekom­men? Null­an­zei­ge. Daher ist es mehr als heuch­le­risch, wenn sich CSU-Politiker:innnen wie Greif, Huml, Dre­mel, Macie­jon­c­zyk wie gestern an die Spit­ze des Pro­tests stel­len wollen.

Und es ist der Gip­fel der Drei­stig­keit, dass die Kon­ser­va­ti­ven ver­leug­nen, dass sie am 15. Dezem­ber 2023 mit dabei waren, als ein ein­stim­mi­ger Beschluss im Rech­nungs­prü­fungs­aus­schuss des Bun­des­ta­ges für eine Abschaf­fung des Agar­die­sels gefasst wur­de. Nun wol­len MdB Lau­nert und Ande­re nichts mehr davon wis­sen. Der bil­li­ge Ver­such die Pro­te­ste par­tei­tak­tisch zu nut­zen, wird nicht auf­ge­hen. Statt­des­sen soll­te die Uni­on end­lich eine sinn­vol­le Oppo­si­ti­ons­rol­le ein­neh­men und ihren Dienst für die­ses Land tun.“