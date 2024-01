Ab Diens­tag, dem 9. Janu­ar 2024 erhältlich

Unter dem Mot­to ‚Fran­ken – Hel­au!‘ fei­ert der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt am Mitt­woch, dem 7. Febru­ar 2024 von 14:30 bis 17:30 Uhr in der Aisch­tal­hal­le in Höch­stadt a. d. Aisch, An der Stei­ge 5, 20 Jah­re Senio­ren­fa­sching. Ein­lass ist ab 13:30 Uhr. Kar­ten kosten sie­ben Euro und beinhal­ten einen Ver­zehr­gut­schein für einen Imbiss, ein Getränk und einen Orden. Inha­ber der blau­en oder gol­de­nen Ehren­amts­kar­te erhal­ten Kar­ten zum ermä­ßig­ten Preis von fünf Euro. Inter­es­sier­te kön­nen Tickets ab Diens­tag, dem 9. Janu­ar 2024 beim Land­rats­amt in Erlan­gen (Tel.: 09131/803‑1075) bestel­len. Die Kar­ten wer­den anschlie­ßend per Post zuge­sandt. Kar­ten sind zudem erhält­lich bei

der Stadt Höch­stadt a. d. Aisch/​Stadtkasse (Tel.: 09193/626–126 ),

), bei der Stadt Herzogenaurach/Generationen.Zentrum, Erlan­ger Stra­ße 16 (Tel.: 09132/734170 ),

), beim Markt Eckental/​Kasse (Tel.: 09126/903–241 ),

), beim Markt Heroldsberg/​Seniorenbüro (Tel.: 0911/5181345 )

) und bei der Stadt Bai­er­s­dorf (Tel.: 09133/7790–77 ).

Abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm zum Jubiläum

Es wird ein bun­tes Pro­gramm mit Musik, Tanz und Unter­hal­tung gebo­ten. Tanz­ma­rie­chen, Gar­de- und Show­tän­ze der vier Kar­ne­val­clubs Her­zo­gen­au­rach, Bucken­ho­fer Seku-Nar­ren, Röt­ten­ba­cher Besen­bin­der und Wei­sen­dor­fer Blum­ma­zu­p­fer wer­den eben­so begei­stern wie akro­ba­ti­sche Auf­füh­run­gen des Kin­der- und Jugend­zir­kus Puck aus Bucken­hof. Musi­ka­li­sche Auf­trit­te des Schul­chors der Rit­ter-von-Spix-Schu­le aus Höch­stadt a. d. Aisch, Schun­kel­run­den und Faschings-Gas­sen­hau­er-Lie­der ste­hen auch auf dem Pro­gramm. Bezirks­prä­si­den­tin Ursu­la Klein und Bezirks­ju­gend­lei­te­rin Caro­li­ne Hof­mann vom Fast­nacht-Ver­band Fran­ken e.V. spre­chen ein gemein­sa­mes Gruß­wort zum Jubi­lä­um. Frän­ki­sches Kaba­rett mit einem Best-of der letz­ten Jahr­zehn­te gibt Kult-Kaba­ret­tist und Stim­men­imi­ta­tor Bernd Hän­del, ehe­ma­li­ger Sit­zungs­prä­si­dent von der Fast­nacht in Fran­ken. Eine echt ‚fräng­gi­sche Büd­den­re­de‘ mit Witz und Charme hält Wirts­haus-Kaba­ret­ti­stin Emmi Weiss aus Her­zo­gen­au­rach. Auch freu­di­ge Über­ra­schun­gen wer­den zum Jubi­lä­um nicht feh­len. Durch das Pro­gramm füh­ren im Jubi­lä­ums­jahr die Faschings­prä­si­den­ten Mat­thi­as Petsch aus Wei­sen­dorf und Micha­el Tie­fel aus Herzogenaurach.