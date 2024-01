Neu­jahrs­emp­fang mit 180 Gästen – Impuls von Unter­neh­mer Frank Car­sten Herzog

Beim tra­di­tio­nel­len IHK-Neu­jahrs­emp­fang appel­lier­te Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner an die ober­frän­ki­schen Unter­neh­men, trotz eines schwie­ri­gen Umfelds mit Mut und Zuver­sicht das neue Jahr zu begin­nen. Pas­send dazu die Fest­re­de des Abends: Die­se hielt der Grün­der der Con­cept Laser GmbH Frank Car­sten Her­zog – eine Unter­neh­mer­per­sön­lich­keit, die über unter­neh­me­ri­sche Initia­ti­ve und Erfin­der­geist im Über­maß verfügt.

Dra­stisch nach­las­sen­de inter­na­tio­na­le Wett­be­werbs­fä­hig­keit, eine ein­bre­chen­de Kon­junk­tur, aus­ufern­de Büro­kra­tie, der Man­gel an Fach- und Arbeits­kräf­ten sowie wei­te­re Fak­to­ren erge­ben zusam­men schwie­ri­ge Rah­men­be­din­gun­gen für die ober­frän­ki­sche Wirt­schaft, so Dr. Waas­ner vor rund 180 gela­de­nen Gästen aus Wirt­schaft, Poli­tik und Gesell­schaft. „Die aktu­el­le Ent­wick­lung zeigt deut­lich, dass sich nie­mand auf den Erfol­gen frü­he­rer Jah­re aus­ru­hen darf“, mahn­te er. „Lang­fri­stig müs­sen wir uns wie­der auf unse­re alten Stär­ken besin­nen. Auf der Haben­sei­te ste­hen – gera­de in Ober­fran­ken – ein star­ker Mit­tel­stand, eine aus­ge­präg­te Inno­va­ti­ons­stär­ke und eine hohe Exportorientierung.“

Meh­re­re hun­dert Paten­te angemeldet

Für eben die­se Inno­va­ti­ons­stär­ke steht Frank Car­sten Her­zog: Meh­re­re hun­dert Paten­te hat er als Unter­neh­mer ange­mel­det. Leben­dig erzähl­te er sei­ne Geschich­te: ange­fan­gen mit einer Aus­bil­dung zum Indu­strie­me­cha­ni­ker bei Sie­mens, einem Maschi­nen­bau-Stu­di­um und einer aus­ge­zeich­ne­ten Diplom­ar­beit an der Hoch­schu­le Coburg. Aus sei­nen Stu­di­en­ar­bei­ten ent­wickel­te Her­zog die Laser­CUSING-Tech­no­lo­gie, das pul­ver­bett­ba­sier­te Laser­schmel­zen von Metal­len. Im Jahr 2000 grün­de­te er gemein­sam mit sei­ner Frau die Con­cept Laser GmbH. 2016 folg­te der Ver­kauf an Gene­ral Elec­tric; als Gesell­schaf­ter, Vor­sit­zen­der Geschäfts­füh­rer von Con­cept Laser und Bei­rats­mit­glied bei GE Addi­ti­ve arbei­te­te Her­zog in den Jah­ren von 2016 bis 2019 an der Trans­for­ma­ti­on der Con­cept Laser GmbH zu einem glo­bal agie­ren­den Unter­neh­men. Seit­her enga­giert er sich wei­ter als Inve­stor, Men­tor und Impuls­ge­ber, ins­be­son­de­re in der Regi­on Lich­ten­fels. Er fin­de es wich­tig, dass Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer der Gesell­schaft etwas zurück­ge­ben, ihr Know-how zur Ver­fü­gung stel­len, „ihr Kön­nen nicht brach­lie­gen lassen“.

Ins kal­te Was­ser gesprungen

In sei­nem Wer­de­gang sei er immer­zu ins kal­te Was­ser gesprun­gen – ohne zu wis­sen, wie es aus­ge­hen wür­de, sag­te Her­zog. „Eine Woche vor Abga­be der Diplom­ar­beit hat­te ich noch nichts Hand­fe­stes auf dem Tisch, es gab einen Rück­schlag nach dem ande­ren.“ Irgend­wann habe er sogar neben der Maschi­ne geschla­fen, auf zwei anein­an­der gescho­be­nen Büro­stüh­len. Am Ende stand nicht mehr und nicht weni­ger als die erfolg­rei­che Ent­wick­lung einer kom­plett neu­en Technologie.

„Ich stam­me aus einer Hand­wer­ker­fa­mi­lie und habe die Frei­heit gehabt, mei­nen beruf­li­chen Träu­men zu fol­gen. Unser Land bie­tet hier­für Ent­fal­tungs­mög­lich­kei­ten und gute Bedin­gun­gen.“ Trotz­dem stel­le er heu­te fest, dass Wirt­schaft, Gesell­schaft und Poli­tik sich immer mehr ent­frem­den. „Wenn wir aber alle an einem Strang zie­hen, wird vie­les mög­lich.“ Das habe er bei der Zusam­men­ar­beit mit Stadt und Land­kreis Lich­ten­fels selbst erfah­ren dürfen.

„Brau­chen Unter­stüt­zung statt Gegenwind“

Auch IHK-Prä­si­dent Dr. Waas­ner appel­lier­te: „Wir brau­chen die Unter­stüt­zung von Staat und Ver­wal­tung, kei­nen Gegen­wind. Wir brau­chen gute und ver­läss­li­che wirt­schafts­po­li­ti­sche Rah­men­be­din­gun­gen. Dann bin ich zuver­sicht­lich, was die Zukunft des Wirt­schafts­stand­or­tes Ober­fran­ken angeht.“