Das The­ma Unter­neh­mens­nach­fol­ge ist auch vor dem Hin­ter­grund des demo­gra­fi­schen Wan­dels ein immer prä­sen­ter wer­den­des The­ma in unse­rer Regi­on. Oft­mals, aber nicht immer, über­neh­men die Toch­ter oder der Sohn das Unter­neh­men von der Eltern­ge­nera­ti­on oder der Inha­ber über­gibt an einen treu­en, lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­ter. In ande­ren Fäl­len ist ein exter­ner Hand­wer­ker an der Über­nah­me des Betriebs inter­es­siert. All die­se Sze­na­ri­en und wie man mit die­sen umgeht, wer­den im inter­ak­ti­ven Work­shop durch Unter­neh­mens­be­ra­te­rin Kri­sti­na Hof­mann anschau­lich und pra­xis­nah thematisiert.

Der erste Ter­min der Work­shop­rei­he „Gestal­te dei­ne Zukunft“ fin­det am Don­ners­tag, den 25.01.2024 um 16.00 Uhr im Fab­Lab des Lucas-Cra­nach-Cam­pus Kro­nach statt. In dem vier­stün­di­gen Work­shop mit dem Titel „Nach­fol­ge­re­ge­lung – Gestal­ten Sie Ihre Übergabe/​Übernahme erfolg­reich – oder die häu­fig­sten Feh­ler in der Unter­neh­mens­nach­fol­ge“ kom­men auch zwei Hand­werks­be­trie­be zu Wort, die schon den Über­ga­be­pro­zess erfolg­reich abge­schlos­sen haben. Hier wer­den Chri­sti­an Kot­schen­reu­ther von der Schrei­ne­rei Kot­schen­reu­ther in Neu­fang und The­re­sa Kaul von der Schrei­ne­rei Kaul aus Kun­reuth bei Forch­heim von ihren Erfah­run­gen berichten.

Zusätz­lich infor­miert Jür­gen Amler von der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken kurz zum The­ma „Schon mal ans Alter gedacht – Alters­vor­sor­ge für Unter­neh­mer“, wel­ches eben­falls eng mit der Unter­neh­mens­nach­fol­ge ver­knüpft ist.

Neben dem wich­ti­gen Erfah­rungs­aus­tausch und den Infor­ma­tio­nen zur Alters­vor­sor­ge kön­nen Hand­werks­be­trie­be bei dem Work­shop erfah­ren, wie man die Unter­neh­mens­nach­fol­ge zum wich­tig­sten stra­te­gi­schen Pro­jekt macht, wel­che Her­aus­for­de­run­gen es zu bewäl­ti­gen gibt und wel­che Span­nungs­fel­der bedacht wer­den soll­ten. Wie kön­nen die Wer­te der Unter­neh­men erhal­ten blei­ben? Wel­che Stol­per­stei­ne gilt es zu umschif­fen? Für eine erfolg­rei­che Nach­fol­ge­pla­nung ist es unver­zicht­bar, sich früh­zei­tig mit dem The­ma aus­ein­an­der­zu­set­zen sowie dem lau­fen­den Hand­werks­be­trieb genü­gend Zeit für den Über­gang ein­zu­räu­men. Daher ist der Work­shop der Hand­werks­kam­mer ein idea­ler Ein­stieg, um sich mit dem her­aus­for­dern­den The­ma Über­ga­be ver­traut zu machen. Anmel­dun­gen zum Work­shop der Rei­he „Gestal­te dei­ne Zukunft“ kön­nen per Mail unter themenabend@​hwk-​oberfranken.​de erfolgen.

Wird das The­ma Unter­neh­mens­nach­fol­ge schon ganz kon­kret? Oder wird eine Betriebs­über­nah­me beab­sich­tigt? Dann ist Julia Bur­ger von der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken die rich­ti­ge Ansprech­part­ne­rin und berät ger­ne indi­vi­du­ell. Frau Bur­ger ist per Mail unter julia.​burger@​hwk-​oberfranken.​de oder tele­fo­nisch unter 09261/ 603 – 820 zu erreichen.

Über­blick: Vor­trags­rei­he der Hand­werks­kam­mer „Gestal­te dei­ne Zukunft“:

Work­shop Janu­ar 2024: „Nach­fol­ge­re­ge­lung – Gestal­ten Sie Ihre Übergabe/​Übernahme erfolg­reich – oder die häu­fig­sten Feh­ler in der Unter­neh­mens­nach­fol­ge“ mit Kri­sti­na Hofmann

Don­ners­tag, 25.01.2024, 16.00 Uhr im Fab­Lab des Lucas-Cra­nach-Cam­pus Kro­nach ( Güter­stra­ße 7, 96317 Kro­nach )

Work­shop April 2024: „Erfolg­rei­ches Arbeit­ge­ber­mar­ke­ting für ein star­kes Hand­werk“ mit Brit­ta Rürup