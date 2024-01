Am Sonn­tag wird die Bay­reu­ther Alli­anz­ge­bets­wo­che mit einem Got­tes­dienst um 10 Uhr in der Stadt­kir­che eröff­net. In der welt­weit ver­brei­te­ten und öku­me­ni­schen Alli­anz­ge­bets­wo­che fin­den täg­lich Andach­ten in ganz ver­schie­de­nen Bay­reu­ther Gemein­den und Gemein­schaf­ten, aber auch im öffent­li­chen Raum statt. Durch den Got­tes­dienst führt Dekan Jür­gen Hacker gemein­sam mit dem Vor­stand der Bay­reu­ther Evan­ge­li­schen Alli­anz unter Lei­tung von Bernd Völkl, es pre­digt Pfar­rer Ulrich Böhm von der Chri­stus­kir­che. Die musi­ka­li­schen Aus­ge­stal­tung über­nimmt an der Orgel Sabi­ne Peetz gemein­sam mit einer Band.

Ter­min­über­sicht Allianzgebetswoche

14. Janu­ar 10:00 – 11:30

Eröff­nungs­got­tes­dienst der Allianz-Gebetswoche

Stadt­kir­che Bayreuth

Gott lädt ein … als der drei­ei­ni­ge Gott

15. Janu­ar 19:30 – 20:30

1. Gebets­abend der Allianz-Gebetswoche

Evan­ge­lisch-frei­kirch­li­che Gemein­de Hohenzollernring

Gott lädt ein … durch sein Wort

16. Janu­ar 19:30 – 20:30

2. Gebets­abend der Allianz-Gebetswoche

Evan­ge­lisch-Frei­kirch­li­che Gemein­de, Fried­rich­stra­ße 24

Gott lädt ein … durch Jesus Christus

17. Janu­ar 15:00 – 16:30

Gebets­nach­mit­tag der Allianz-Gebetswoche

Stadt­mis­si­on in der Sophienstraße

Gott lädt ein … zu umfas­sen­der Freiheit

17. Janu­ar 19:30 – 21:00

3. Gebets­abend der Allianz-Gebetswoche

Advent­ge­mein­de, Friedrich-von-Schiller-Straße

Gott lädt ein … zu umfas­sen­der Freiheit

18. Janu­ar 19:30 – 21:00

4. Gebets­abend der Allianz-Gebetswoche

Gemein­de­haus Ham­m­er­statt, Albrecht-Dürer-Straße

Got­tes Mis­si­on … erfül­len wir gemeinsam

19. Janu­ar 19:30 – 20:30

5. Gebets­abend der Allianz-Gebetswoche

Freie Chri­sten­ge­mein­de am Wittelsbacherring

Got­tes Mis­si­on … hat ihren Preis

20. Janu­ar 15:00 – 16:00

Gebets­spa­zier­gang

Treff­punkt Stadt­kir­che Got­tes Mis­si­on … erfor­dert Ausdauer