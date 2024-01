Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

28-Jäh­ri­ger fährt unter Alkoholeinfluss

COBURG. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Sonn­tag­abend im Cobur­ger Stadt­ge­biet zeig­te der Alko­mat beim 28-jäh­ri­gen Auto­fah­rer einen Wert von 1,68 Pro­mil­le. Den Mann erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Bei der Kon­trol­le am Sonn­tag um 20 Uhr in der Goe­the­stra­ße roch der Fah­rer des Renault nach Alko­hol. Aus die­sem Grund führ­ten die Beam­ten einen Alko­test durch. Die Fol­ge waren eine Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt, die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins sowie eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Klinikum.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Meh­re­re Sach­be­schä­di­gun­gen – Zeugenaufruf

KULM­BACH. Unbe­kann­te schmier­ten in der Nacht auf Sonn­tag meh­re­re Schrift­zü­ge mit poli­ti­schem Hin­ter­grund an ver­schie­de­ne Objek­te in Kulm­bach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Sams­tag­abend, 21 Uhr, bis Sonn­tag­mor­gen, 6.45 Uhr, brach­ten die Täter in der Stet­ti­ner Stra­ße in Kulm­bach an einem Gara­gen­tor, an einem Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten und auf dem Asphalt jeweils den Schrift­zug „FCK AFD“ an. Der Gesamt­scha­den beträgt etwa 300 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und nimmt sach­dien­li­che Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den im Zusam­men­hang mit Traktor-Demo

Kasen­dorf – Am Mon­tag­mor­gen, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Kulm­ba­cher Stra­ße in Kasen­dorf zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Trak­tor und einem Pkw. Als der 1. Trak­tor eines Kon­vois, in Fahrt­rich­tung Kulm­bach, ein Hin­der­nis umfah­ren woll­te und hier­für auf die Gegen­fahr­bahn wech­seln muss­te, kam es zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw. Die Fah­re­rin des Pkw wur­de leicht ver­letzt in das Kli­ni­kum Kulm­bach ver­bracht. An dem Pkw ent­stand ein wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von ca. 15.000 Euro.