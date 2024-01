Am 08.01.2024 fin­den meh­re­re Ver­samm­lun­gen im Land­kreis Bam­berg statt, wodurch es zu Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen kom­men wird. Zum Einen wer­den die in der bei­gefüg­ten Kar­te mar­kier­ten Zufahr­ten an eini­gen Auto­bahn­an­schluss­stel­len von 06:00 – 08:00 Uhr durch Land­wir­te mit Trak­to­ren besetzt. Zum Ande­ren kommt es im Bereich der B22 zwi­schen Ebrach und Bur­ge­brach zu Behin­de­run­gen des Durch­fahrts­ver­kehrs an den gekenn­zeich­ne­ten Orts­ein­fahr­ten bzw. Zufahr­ten auf die B22 in der Zeit von 04:00 Uhr – 08:00 Uhr durch abge­park­te land- und forst­wirt­schaft­li­che Fahrzeuge.

Die Poli­zei weist dar­auf hin, dass an die­sem Tag bay­ern­weit und regio­nal eine Viel­zahl an öffent­li­chen Ver­samm­lun­gen statt­fin­den wer­den und daher den gesam­ten Tag land- und forst­wirt­schaft­li­che Fahr­zeu­ge in erhöh­ter Anzahl und Klein­grup­pen im Stra­ßen­ver­kehr unter­wegs sein wer­den. Das Über­ho­len von Trak­tor­grup­pen stellt eine erhöh­te Gefahr dar, wes­halb die Poli­zei rät von Über­hol­ma­nö­vern abzu­se­hen und Ver­zö­ge­run­gen durch lang­sam fah­ren­de Trak­to­ren zu akzeptieren.

Die Ver­kehrs­stö­run­gen wer­den sich vor­aus­sicht­li­chen über den gesam­ten Tag erstrecken. Im Stra­ßen­ver­kehr ist beson­de­re Vor­sicht angezeigt!

Über­sicht über die gesperr­ten Auto­bahn­zu­fahr­ten von 06:00 – 08:00 Uhr

Brei­ten­güß­bach-Nord, Brei­ten­güß­bach-Mit­te, Mem­mels­dorf, But­ten­heim, Vier­eth-Trun­stadt, Hallstadt

Über­sicht über das wei­te­re Ver­samm­lungs­ge­sche­hen von 04:00–08:00 Uhr

Sta­tio­nä­re Ver­samm­lung an meh­re­ren Orts­ein­fahr­ten ent­lang der B22 zwi­schen Ebrach und Bur­ge­brach mit StVO-kon­form gepark­ten Trak­to­ren von 04:00 Uhr – 08:00 Uhr