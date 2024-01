Die Vor­stel­lung von „Timetraveller’s Gui­de to Don­bas“ am Sonn­tag, 07.01.2024 muss auf­grund einer Erkran­kung im Ensem­ble lei­der ent­fal­len. Das Thea­ter Hof ver­sucht, einen Ersatz­ter­min zu fin­den. Bereits gekauf­te Kar­ten für die Vor­stel­lung am 07.01.24 kön­nen umge­tauscht wer­den in Kar­ten für die Vor­stel­lung am 21.01. oder gegen Rück­erstat­tung des Ein­tritts­prei­ses zurück­ge­ge­ben wer­den. Ansprech­part­ner dafür ist die Thea­ter­kas­se, Tel.: 09281/7070–290 bzw. kasse@​theater-​hof.​de

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Ver­bund­pass für Aus­zu­bil­den­de in Hof Nach­dem die Stadt Hof zum 1. Janu­ar 2024 dem Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg bei­getre­ten ist, ist nun auch die neue Tarifstruktur… Herolds­bach macht Thea­ter Die Thea­ter­grup­pe Herolds­bach-Thurn rüstet sich – gleich zu Beginn des neu­en Jah­res – „zu einem Angriff“ auf die Lach­mus­keln der… „Fredl Fesl-Abend“ im Jun­gen Thea­ter Forch­heim Nicht nur ein Kön­ner an sei­ner Gitar­re, son­dern auch ein Wort­akro­bat. Ein Tau­send­sas­sa und der eigent­li­che Erfin­der des bay­ri­schen Musik-Kabaretts:…