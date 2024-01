Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dach und Dach­rin­ne beschädigt

Wil­helms­thal. Am Frei­tag­abend bemerk­te ein Zeu­ge in Effel­ter ein lau­tes Geräusch und in die­sem Zusam­men­hang einen Lkw davon­fah­ren. Erst spä­ter konn­te die Wahr­neh­mung mit einem fri­schen Unfall­scha­den an einem Dach und einer Dach­rin­ne eines Anwe­sens in Ein­klang gebracht wer­den. Zum Ver­ur­sa­cher lie­gen bis­lang nur vage Infor­ma­tio­nen vor. Der Scha­den am Gebäu­de schlägt mit ca. 1000 Euro zu Buche. Wei­te­re Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030.

Cham­pa­gner entwendet

Kro­nach. Bei sei­nem Ein­kauf in einem Ver­brau­cher­markt nutz­te ein 39jähriger Kun­de am Frei­tag­abend die gebo­te­nen Mög­lich­kei­ten des Zah­lens an einer Sb-Kas­se. Wäh­rend er aller­dings die Rech­nung für Lebens­mit­tel im Wert von 50 Euro beglich, unter­ließ er es, eine Fla­sche Cham­pa­gner für 239 Euro zu bezah­len. Auf dies beim Ver­las­sen des Kas­sen­be­rei­ches ange­spro­chen, flüch­te­te der Mann rasch aus dem Markt. Den Ein­kaufs­wa­gen samt aller Waren ließ er hin­ge­gen zurück. Die Poli­zei in Kro­nach lei­te­te nun Ermitt­lun­gen wegen Laden­dieb­stahls ein.

Geld­beu­tel gestohlen

Küps. Bereits von Diens­tag auf Mitt­woch ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus einem in der Kanz­lei­stra­ße gepark­ten Fahr­zeug einen Geld­beu­tel samt Bar­geld und diver­ser Kar­ten. Im Anschluss ver­wen­de­te er die EC-Kar­te für den Kauf von meh­re­ren Schach­teln Ziga­ret­ten am Auto­ma­ten. Der Geschä­dig­ten ent­stand so ein Scha­den von etwa 1500 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030 entgegen.

Laden­dieb überführt

Kro­nach. Ein jugend­li­cher Laden­dieb ging Ver­ant­wort­li­chen eines Kauf­hau­ses am Frei­tag­nach­mit­tag ins Netz. Beob­ach­tun­gen zufol­ge nahm er ein Shirt mit in die Umklei­de­ka­bi­ne, ent­fern­te mit­tels Magne­ten das Siche­rungs­eti­kett und zog sich die Kla­mot­te unter sei­ne All­tags­be­klei­dung. Die hin­zu­ge­zo­ge­nen Beam­ten der Poli­zei in Kro­nach nah­men die Ermitt­lun­gen zum Dieb­stahl auf. Außer­dem über­ga­ben sie den Wie­der­ho­lungs­tä­ter in die Obhut sei­ner Eltern.

Fal­sche Kenn­zei­chen angebracht

Mark­tro­dach. Bei der Kon­trol­le einer 35jährigen Pkw-Fah­re­rin am Frei­tag­nach­mit­tag stell­te sich her­aus, dass das von ihr gesteu­er­te Fahr­zeug mit Kenn­zei­chen­schil­dern aus­ge­stat­tet war, die das Land­rats­amt für einen ande­ren Pkw aus­ge­ge­ben hat­te. Zu den nähe­ren Hin­ter­grün­den mach­te sie kei­ne Anga­ben. U.a. muss sich die Frau nun wegen Urkun­den­fäl­schung ver­ant­wor­ten, war sie doch erst vor einer Woche als Fahr­zeug­füh­re­rin unter dem Ein­fluss von Alko­hol und Betäu­bungs­mit­tel im Stra­ßen­ver­kehr auf­fäl­lig geworden.